Hans en Goretta Berg uit Wedde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

WEDDE – Vanmiddag zijn de heer Hans Berg (71) en mevrouw Goretta Berg (70) uit Wedde Koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het echtpaar is onder andere initiatiefnemer en drijvende kracht achter het project ‘Wedde dat ‘t lukt’. Dit is een zorgproject waarbij huisartsenpraktijk, dorpsgemeenschap en dorpsondersteuner samenwerken om ouderen in Westerwolde zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Burgemeester Jaap Velema reikte de onderscheidingen uit tijdens het 10-jarig jubileum van ‘Wedde dat ’t lukt’.



Ontstaan van een uniek zorgconcept

Hans Berg was sinds 1991 tot zijn pensionering in 2019 werkzaam als zelfstandig huisarts in Wedde. Dit

deed hij samen met zijn echtgenote Goretta, die daar werkte als praktijkondersteuner. Samen hebben ze de huisartsenpraktijk met apotheek vanaf de grond opgebouwd en uitgebreid met diverse disciplines. In 2013 ontwikkelde het echtpaar plannen met als rode draad de verbinding en samenwerking tussen de formele en informele zorg. Dit deden ze samen met Dorpsraad Wedde. ‘Wedde dat ’t lukt’ was geboren.

Jaarlijks worden hier circa 400 hulpvragen ingediend. Het gaat hierbij om hulp in de huishouding, taalles, vervoer, een maatje, kleine klusjes of ICT-projectjes. De dorpsondersteuner beoordeelt de hulpvragen. Die worden vervolgens uitgezet bij de vrijwilligers, professionals en mantelzorgers.



Andere activiteiten

Naast ‘Wedde dat ’t lukt’ richtte het echtpaar samen met anderen ook de Coöperatie Westerwolde e.o. op. Een samenwerkingsverband van zes apotheekhoudende huisartsenpraktijken om de eerstelijns zorg in onze regio overeind te houden. Ook is de heer Berg sinds 2022 bestuurslid van de Vereniging Dorpsraad Wedde.

Mevrouw Berg is sinds 2015 ook nog actief als lid van de cliëntenraad wijkverpleging van de Stichting

Oosterlengte waar ze sinds 2022 voorzitter is. Sinds 2023 is zij interim-voorzitter van de cliëntenraad van de locatie Akkerheem.



Prijzen

Het project ‘Wedde dat ’t lukt’ heeft een aantal belangrijke landelijke prijzen gewonnen waaronder de Niek de Jongprijs, een prijs die door de gezamenlijke zorgverzekeraars is ingesteld om zorgprojecten die

innovatief zijn te belonen. Ook kreeg het project de Gouden Pit, een prijs die door de Koninklijke

Nederlandsche Heidemaatschappij wordt uitgeloofd aan projecten voor de verbetering van de leefomgeving.

Na toespraken door Annelies Sistermans, Harm Stubbe en gedeputeerde Tjeerd van Dekken, kregen Hans en Goretta Berg de versierselen opgespeld. Dit had in eerste instantie nogal wat voeten in de aarde. Mevrouw Berg had namelijk precies in dit weekend een vakantie naar Portugal geboekt. De heer Berg was dan ook blij verrast toen er een aantal “mystery guests” binnenkwamen. Nadat eerst burgemeester Jaap Velema de zaal binnenkwam, volgden Hans zijn echtgenote Goretta, hun kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Het kwartje viel toen de burgemeester aankondigde de penning aan zijn ambtsketen om te draaien omdat hij nu “uit naam van de Koning” sprak. Mevrouw Berg spelde het lintje op de revers van haar man. Hiermee dacht zij dat het officiële gedeelte achter de rug was, maar niets was minder waar. Ook zij kreeg voor haar werk voor de gemeenschap een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Na een toespraak door een van hun zoons kregen de aanwezigen de kans om de nieuwbakken Ridders te feliciteren.

Foto’s: Jan Glazenburg