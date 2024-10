Horeca Xperience 2024 waar innovatie, inspiratie en duurzaamheid elkaar ontmoeten

GRONINGEN – De twaalfde editie van de Horeca Xperience, hét evenement voor horecaondernemers, horecapersoneel en leveranciers, belooft wederom een dag vol beleving, inspiratie en innovatie te worden. Dit jaar staat de Horeca Xperience in het teken van verduurzaming en het slimmer organiseren van horecawerkzaamheden. Van 15:00 tot 22:00 uur opent de iconische Martinikerk in Groningen haar deuren voor iedereen die actief is in de horecabranche.

Vakwedstrijden en proeverijen



Op de Horeca Xperience kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld van smaak en vakmanschap. Geniet van kook- en KHN tapwedstrijden, demonstraties, proeverijen en seminars. Laat je inspireren door de horecapleinen van bekende leveranciers zoals Bidfood, VHC Actifood en Sligro en ontdek boeiende stands van binnen- en buitenlandse leveranciers, van drank en delicatessen tot de nieuwste kassasystemen en grootkeukenoplossingen.



Van Zuid-Koreaanse Soju tot biologisch vlees

Dit jaar zijn er ook een aantal nieuwe, bijzondere aanbieders. Maak kennis met de Zuid-Koreaanse Soju-dranken van ‘Bij Choi’ en proef de ambachtelijke gin van ‘Old Salt’ van Vlieland, met een vleugje cranberry, zeekraal en zeesla. Voor de fijnproevers biedt ‘Ruig’ een uitgebreid assortiment van seizoensgebonden wild- en gevogeltevlees, en ‘Fryslaner’ presenteert zijn biologische kazen en snacks, ideaal voor ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.



Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid is dit jaar een centraal thema op de Horeca Xperience. Op het nieuwe Groene Inspiratieplein vind je innovaties en oplossingen die bijdragen aan een duurzame horeca. Laat je inspireren door circulaire initiatieven zoals ‘FoutHout’, dat meubelen maakt van gerecycled hout, en ‘OPNIEUW’, een expert in circulaire kantoorinrichting. Van productstromen tot personeelsbeleid, hier ontdek je hoe je jouw horecabedrijf klaar maakt voor de toekomst.



Girlpower, succesverhalen van vrouwelijke ondernemers

Tijdens deze editie zetten we vrouwelijke ondernemers in de schijnwerpers. Maak kennis met Tessel en Do de Heij, de zussen achter ‘Gebrouwen door Vrouwen’, een biermerk dat met creatieve smaken zoals Bloesem Blond en Misty Mango inmiddels een vaste plek in de horeca heeft veroverd. Ook het succesverhaal van Joyce en Raissa de Haas, oprichters van het internationaal succesvolle Double Dutch Drinks, laat zien hoe innovatie en lef leiden tot wereldwijd succes.



Seminars van AI tot circulaire economie

Naast de beurs biedt Horeca Xperience inspirerende seminars over thema’s die de horeca van morgen zullen vormen. Freya Liemburg van Clever Ai laat zien hoe slimme AI-oplossingen je horecawerkzaamheden efficiënter kunnen maken en klanttevredenheid kunnen verhogen. Rick Bremer van OPNIEUW en Marco Agema van Denken Doen Duurzaam geven inzicht in de circulaire economie en hoe je hiermee als horecaondernemer zowel winst als maatschappelijke impact kunt creëren.Mis deze kans niet om je horecazaken te versterken met de nieuwste kennis, trends en producten.

Horeca Xperience 2024

Maandag 14 oktober, 15:00 – 22:00 uur

Martinikerk, Groningen

Meer informatie: www.hoxp.nl

Joris van Berkel

Foto’s: Jasper Bolderdijk