DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Weener

Gisteravond belde een 33 jarige man uit Weener om 23.10 de politie. Hij vertelde dat er in een woning aan de Ahornstraße een heftige woordenwisseling, met mogelijk fysiek geweld, plaatsvond en dat de komst van de politie wenselijk was. De politie ging uit voorzorg met twee dienstauto’s naar de woning. Ter plaatse werden de agenten meteen door de 33 jarige agressief benaderd. Hij wou dat de agenten hem meenamen. Agenten vertelden hem dat vaak een goed gesprek voldoende was, maar de man liet zich niet overtuigen. Ook de in de woning aanwezige echtgenote lukte het niet de man, die onder invloed van alcohol verkeerde (1.14 promille), op andere gedachten te brengen. Toen de man vervolgens de agenten aanviel werd hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, waar hij ter ontnuchtering werd ingesloten.

Niederlangen

Tussen 2 en 6 oktober is op een 2,6 ha grote akker aan de Schmiedestraße door onbekenden de mais geoogst en vervolgens afgevoerd. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met de politie van Lathen 05933 – 924570.

Papenburg

Vanmorgen is op de rotonde in de Am Stadtpark in Papenburg om 10.15 uur een rode Hyundai die in de richting van de Schulweg reed aangereden. De persoon die de aanrijding veroorzaakte reed in een grijze of donkergekleurde personenauto met Nederlandse kentekenplaten. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met de politie van Papenburg 04961/9260.

Begin juli zijn vanaf een begraafplaats aan de Splitting links in Papenburg meerdere beelden en vazen gestolen. De politie trof in een sloot een grote hoeveelheid beelden en vazen aan. Een groot deel daarvan is terug bij de rechtmatige eigenaren. Van zes beelden en een vaas is de eigenaar niet bekend. (zie onderstaande foto’s). De eigenaren worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.