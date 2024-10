Lezing Sanne Meijer in Veenkoloniaal Museum Veendam

VEENDAM – Woensdagavond 16 oktober is in het Veenkoloniaal Museum te Veendam een lezing door Sanne Meijer over Mien Toentje. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 mogelijk.

In haar ‘Grunnegs Toentje’ verbouwt Sanne Meijer een aantal oude, Groninger gewassen. Op haar website en sociale media en op radio & TV doet ze verslag van het zaaien, oogsten en verwerken. Als historica bekijkt ze de planten in het Grunnegs Toentje vooral vanuit cultuurhistorisch perspectief: wat vertellen ze ons over onze Groninger geschiedenis? In deze lezing introduceert Sanne een aantal van die oude Groninger gewassen. Daarbij gaat ze vooral in op de geschiedenis van de oude, vertrouwde boon. Aan bonen zitten namelijk de meest bijzondere verhalen verbonden – ook in Groningen. Van Mansholt’s Rozynerwt tot de Oldambtster Witte.

Over de spreker

Sanne Meijer (Stadskanaal, 1993) is historica en ondernemer en woont in Roodeschool. Ze werkt aan allerlei projecten omtrent Groninger geschiedenis, cultuur en erfgoed en is onder ander werkzaam bij Museum aan de A te Groningen.

Andries Hachmer