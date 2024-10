Lezingenprogramma Keramisch Museum opent op zondagmiddag 20 oktober

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 12 oktober, 06:30 uur door Stefan van der Gijze

OVERDAG DROOG | FRISSE TEMPERATUUR

Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog en zien we vooral vanochtend ook af en toe de zon. In de middag komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking opzetten en krijgt de zon het lastiger. De temperaturen stellen zich bescheiden op en komen vanmiddag uit op maximaal 12 graden. De wind waait uit het zuidoosten en zal zwak tot matig zijn.

Vanavond raakt het verder bewolkt en later vanavond of vannacht volgen vanuit het westen enkele stevige buien met kans op onweer en windstoten. In de nacht draait de wind verder naar het westen en neemt flink toe tot mogelijk vrij krachtig met een windkracht 5 of wellicht soms een krachtige wind met windkracht 6. De nacht verloopt met een temperatuur rond 8 graden duidelijk minder koud dan afgelopen nacht.

Morgen hebben we in de ochtend te maken met een vrij onstuimig weertype met veel wind uit het noordwesten en vallen er een aantal buien. Plaatselijk kunnen vooral bij buien zware windstoten optreden tussen 75-95 km/u. Morgenmiddag wordt het droger en neemt ook de wind in kracht af en verdwijnen geleidelijk ook de windstoten. De temperatuur komt uit op ongeveer 13 graden.

Na morgen is er op maandag een vrij grote kans op (wat) regen met een lage temperatuur rond 12 graden. Na maandag beginnen de temperaturen flink op te lopen naar 17 graden op woensdag en tot 19 graden op donderdag. Het is daarbij licht wisselvallig met soms een bui, maar zal het droge weer overheersend zijn met af en toe zon.