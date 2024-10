Prinsenwissel Carnavalsvereniging Elk en Ain uut Gasgat

OMMELANDERWIJK – Zoals in de voorgaande jaren gaat Prins Hayo de Eerste de Prinsenstaf overgeven aan de nieuwe Prins Carnaval op 11 november 2024 om 11 over 11.

Dit is het 11e seizoen in het bestaan van de carnavalsvereniging Elk en Ain dus is het voor Elk en Ain een lustrum jaar. De nieuwe Prins zal het erg druk krijgen, want het is de planning dat er veel meer georganiseerd gaat worden dan de voorgaande jaren.

Dit jaar valt de 11e van de 11e op een maandag. Prins Hayo de Eerste heeft daarom besloten om de viering van Leutje Carnaval samen met de Prinsenwissel dit jaar op zaterdag 16 november 2024 te vieren in de Stainkroeg te Ommelanderwijk. Omdat het het eerste feest is voor de nieuwe Prins in het lustrumjaar heeft de Raad van Elf besloten dat het GRATIS entree is veur Elk en Ain!

Iedereen is vanaf 20.00 uur van harte welkom, waarna Bert en Bert iets later live zullen optreden tijdens deze avond.

Burgemeester Annelies Pleyte heeft bevestigd dat ze de nieuwe Prins bekend zal maken tijdens het Leutje Carnaval. Om het niet te laat te maken voor de burgemeester is de Prinsenwissel gepland rond 21.30 uur.

Hink Lamain