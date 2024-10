Verenigingen en organisaties presenteren zich op jubileumfeest Wedde dat ’t lukt

WEDDE – Dit jaar bestaat de Stichting Wedde dat ’t lukt 10 jaar. Daarom werd er vanmiddag in dorpshuis De Voortgang feest gevierd.

Het zorgproject Wedde dat ’t lukt is een bewonersinitiatief in de dorpen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen. ‘Met elkaar voor elkaar’ is het uitgangspunt van Wedde dat het Lukt. De dorpsraden en huisarts Hans Berg stonden aan de wieg van Wedde dat het Lukt. Vragen om hulp van de dorpsbewoners worden met de inzet van meer dan honderd dorpsvrijwilligers snel, praktisch en doelgericht beantwoord.

De twee parttime dorpsondersteuners Ellen ten Kate en Sandra Meulman koppelen de hulpvragers aan de vrijwilligers of aan de professionele zorg. Doel van het zorgproject is om mensen zolang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen.

Wedde dat het Lukt is er in de afgelopen jaren in geslaagd een groot aantal dorpsbewoners te helpen. In 2023 waren dat meer dan 450 hulpvragers. Door haar werkwijze van onderop, als bewonersinitiatief en als schakel tussen de informele en professionele zorg, heeft Wedde dat het Lukt landelijke betekenis gekregen en verschillende prijzen gewonnen. Het succes is dan ook een succes van de drie dorpen samen.

Vanmiddag werd in dorpshuis de Voortgang het tienjarig jubileum van Wedde dat ’t lukt gevierd. Het thema was “Samen Vooruit”. Verenigingen en organisaties uit de drie dorpen presenteerden zich in de grote zaal. Muziekvereniging Crescendo, de zangers van Störmwind, de Country Linedancers en de Burchtspeulers verzorgden optredens. De heer Wiebe Klijnstra trad op als ‘ceremoniemeester’. In de middenzaal was een (digitale) expositie van 10 jaar Wedde dat ’t lukt en er was een jubileumboek gemaakt.

Het was een geslaagd feest, waarbij ook veel personen die een rol in de oprichting van het zorgproject hebben gespeeld aanwezig waren. Na het feest was er een receptie voor genodigden.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg