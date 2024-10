Westerwolde op bezoek bij Veelerveen voor opnieuw een “Spetsebrugderby”

VEELERVEEN, VLAGTWEDDE – Zondagmiddag 13 oktober gaat Westerwolde andermaal op bezoek bij Veelerveen voor het spelen van één van de weinige echte derby’s in Oost-Groningen, namelijk de “Spetsebrugderby”.

Aangezien de sportparken van beide verenigingen slechts ongeveer een kilometer hemelsbreed van elkaar verwijderd liggen (waar vind je ze in een zelfde klasse dichter bij elkaar ?), kan er met recht gesproken worden van een heuse derby. En dat een dergelijke ontmoeting het nodige spektakel voor hopelijk opnieuw veel publiek met zich mee kan brengen, hebben beide wedstrijden van vorig seizoen wel bewezen. Wist Westerwolde aanvankelijk Veelerveen in de uitwedstrijd in november ‘23 een gedecideerde 4 – 1 klop te geven, naderhand namen de geelhemden begin april van dit jaar revanche door op De Barlage de wedstijd in de slotminuten met een 3 – 2 overwinning naar zich toe te trekken. Uiteindelijk zetten de ontmoetingen tussen beide teams niet veel zoden aan de dijk, want aan het eind van het seizoen degradeerden zowel Veelerveen als Westerwolde van de derde naar de vierde klasse. Eerstgenoemde rechtstreeks en Westerwolde na het spelen en verliezen van de eerste nacompetitiewedstrijd. Nu dus een treetje lager opnieuw het pikante competitietreffen waar menig speler en begeleider van beide teams, maar zeer zeker ook de aanhangers van zowel Veelerveen als Westerwolde al lange tijd reikhalzend naar uit hebben gekeken.

Veelerveen begon de nu lopende competitie met twee nederlagen op rij tegen respectievelijk Gasselternijveen en Gieterveen, maar afgelopen zondag werd in Buinen een keurige 4 – 1 overwinning behaald op deze Hondsrugbewoners. Derhalve neemt Veelerveen momenteel de achtste plaats in op de ranglijst met drie punten uit drie wedstrijden en een doelsaldo van 5 – 5. Om aansluiting met Westerwolde te behouden zal het team van trainer Jordin Louwes komende zondagmiddag een zo optimaal mogelijk resultaat moeten bewerkstelligen.

Westerwolde daarentegen begon het seizoen met twee prima 5 – 0 overwinningen op achtereenvolgens Drieborg en Eext en leed een nipte 3 – 2 nederlaag in de uitwedstrijd in en tegen Engelbert. Hierbij opgemerkt dat deze wedstrijd verloren ging toen er nog negen spelers van Westerwolde in het veld stonden. Westerwolde neemt dan ook een keurige vierde plaats in op de ranglijst met zes punten uit eveneens drie wedstrijden. Het doelsaldo van de ploeg van trainer Wessel Woortman is 12 – 3. Om aansluiting met de top van het klassement te behouden, zullen de Vlagtwedders vast en zeker met een overwinning over de Spetsebrug huiswaarts willen keren.

Scheidsrechter bij Veelerveen – Westerwolde is dhr. J. Reints uit Onstwedde, de arbiter die het vorig seizoen doordrong tot de finale van de titel “Amateurscheidsrechter van het Jaar”, maar deze titel op een haar na miste. Een ervaring rijker dus voor deze inmiddels ervaren scheidsrechter, die hopelijk goed aanvoelt hoe met het leiden van een dergelijke streekderby moet worden omgegaan. Het duel op het sportpark in Veelerveen begint om 14.00 uur en gelet op de toestroom van het publiek bij beide wedstrijden het vorig seizoen is het raadzaam tijdig af te reizen richting het dorp en sportpark over de brug aan het kanaal om zodoende het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Reints te kunnen zien en horen.

HJ Pleiter