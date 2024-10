DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Börger

Tussen maandag en vrijdag zijn uit een windturbine aan de Breddenberger Straße in Börger meerdere koperkabels gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen 05952/93450.

Meppen

Vanmorgen is rond half zes in een kelder van een appartementencomplex aan de Schullendamm in Meppen brand uitgebroken. Hierbij ontstond een sterke rookontwikkeling die door het gebouw trok. Een 53 jarige bewoner moest worden behandeld omdat hij rook had ingeademd. De brandweer was met 40 brandweerlieden en acht voertuigen ter plaatse. De schade wordt op 50.000 euro geschat. De politie is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Aschendorf

Vannacht is om 3.18 uur op een zolder van een appartementencomplex aan de Poststraße in Aschendorf brand uitgebroken. De brandweer wist erger te voorkomen. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand en de hoogte van de schade is niets bekend.

Papenburg

Tussen 21 september en 12 oktober is bij een woning aan de Kapitän-Sandmann-Straße in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een deur, maar slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 1.000 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.

Bunde

Vanmorgen is om 3.14 uur geprobeerd met een voorhamer de etalageruit van een juwelier aan de Kirchring in te slaan. Dit mislukte doordat het glas te dik was. Ook is er een poging gedaan om via de kelder het pand binnen te komen. Of uit de kelder iets is gestolen is niet bekend. Getuigen worden verzocht de politie van Leer of Weener te bellen.