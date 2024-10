Video opname Blueprint met The Sidekicks

VEENDAM – Op vrijdag 20 september 2024 waren The Sidekicks te gast in het programma Bleuprint in Theater vanBeresteyn.



The Sidekicks zijn vijf vrienden die elkaar hebben gevonden in hun gedeelde passie voor muziek maken. Fenno de Boer, Teo de Haan, Peter Hummel, Arnout Arkenbout en Wim Entzinger. Zij maken met hart en ziel muziek geïnspireerd door muzikale grootheden en uiteenlopende muziekstromingen. Blues, rock, soul, pop en jazz. De muziek van The Sidekicks is om die reden niet makkelijk in een hokje plaatsen. De typische ‘Sidekickssound’ kenmerkt zich door een mix van ‘muzikale ingrediënten’ die de bandleden, spelend in andere bands, in de loop der jaren hebben ‘opgepikt’ en hebben meegenomen naar hun thuisbasis in Meulnhörn. The Sidekicks spelen grotendeels eigen composities.

Onlangs verscheen hun uitstekende derde album Homemade, opgenomen in hun thuishaven Meulnhörn. Blues and More Than Blues.

thesidekicks.nl

Playlist:

01 – You Left Me Standing

02 – Mirror

03 – Birds

04 – Not An Angel

05 – One More Drink

06 – Hey Jim

07 – Get Me Out Of Here

08 – Window of My Eyes

09 – Minnesota Mama

10 – This is the Blues

Tekst en video: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl