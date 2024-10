Voor 75ste keer Heroes of Rock met Bert Heerink en André Becker

ALTEVEER – Bert Heerink speelde gisteravond in de Drijscheer met André Becker voor de 75ste keer het programma Heroes of Rock.

Zanger Bert Heerink werd in de jaren ‘80 bekend als de zanger van de rockband Vandenberg en scoorde de wereldhit ‘Burning Heart’. Daarna is Heerink niet meer van het podium af geweest. Een Nederlandstalige carrière volgde, nadat de buitenlandse tournees waren geëindigd, met een gouden plaat (en afgelopen juli 6 x platina red.) als beloning voor de Top 10 hit ‘Juli July’. Heerink schitterde daarna jaren lang als frontman van Kayak, waarmee hij vier albums maakte. Ook als vertolker van de klassieke nummers uit de Disney kraker “Tarzan” ( waarvoor hij samenwerkte met Phil Collins) brachten hem grote naamsbekendheid. Bert werkte ook met grote orkesten als het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en het Noord Nederlands orkest in diverse theaterproducties. Recent was Heerink zanger bij o.a. Jan Akkerman’s My Brainbox en Pink Floyd Project. Op dit moment toert hij met Heroes of Rock en Classic Country; beide akoestische projecten en wordt er gewerkt aan het tweede album van de AOR band van Bert, Royal Flush.

André Becker

Bij de laatst genoemde band ontmoette hij André Becker, gitarist en ‘geestelijk vader’ van Pink Floyd Project. Deze band steeg in korte tijd tot grote hoogte en wordt al enkele jaren gezien als een van de beste Pink Floyd tributesbands van Europa. Succesvolle tournees volgen in binnen en buitenland. Becker scoorde in 2012 een hit met de Oostenrijkse zanger Falco Luneau en speelde onder meer met Waylon en Luneau en Van Dik Hout.

Veelerveen

Op 5 november aanstaande verzorgen Bert Heerink en André Becker, onder de naam Heroes of Rock, een optreden in het Noabershoes in Veelerveen. Aanvang: 15.00 uur.

Foto’s: Jacob Musch