Wandelen werkt! in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 13 oktober, 07:00 uur door Stefan van der Gijze

ENKELE BUIEN | MAANDAG VRIJ KOUD

Vandaag is een wisselvallige dag waarbij geregeld een aantal buien passeren. Ook de wind laat zich gelden en waait vaak matig met een windkracht 4 die soms bij een bui nog enige windstoten kan geven. Vanmiddag neemt het aantal buien af en komt de zon er ook wat vaker bij, later vanmiddag zal ook de westenwind gaan afnemen. De temperatuur komt uit op 12 of 13 graden.

Vanavond en vannacht zijn er soms brede opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. In de nacht valt de wind nagenoeg weg en kan het afkoelen tot plaatselijk een graad of 4.

Morgen is er in de ochtend af en toe zon, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en krijgt de zon het lastiger en kan er plaatselijk een drup regen vallen. Het wordt een koude dag met temperaturen die nauwelijks boven de 10 graden uitkomen. De wind stelt weinig voor en komt dan uit het oosten en is veelal zwak van kracht met een windkracht 2.

De dagen erna verloopt de nacht naar dinsdag koud met kans op lichte vorst. Dinsdag is dan een mooie dag met veel zon en blijft het droog. De temperaturen klimmen langzaam uit het dal met op dinsdagmiddag een temperatuur van 14 graden, op donderdag is zelfs weer 19 graden mogelijk. De neerslagkansen zijn daarbij niet al te groot en met wat zon is het dan best aangenaam herfstweer.