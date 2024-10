Westerwolde keert met nul punten terug over de brug

VLAGTWEDDE – Westerwolde is zondagmiddag 13 oktober er niet in geslaagd ook de tweede ontmoeting dit kalenderjaar met buurman Veelerveen in een overwinning om te zetten. Op het sportpark in Veelerveen verloor de ploeg van trainer Wessel Woortman de als “Spetsebrugderby” getypeerde wedstrijd met 3 – 2 en over de gehele wedstrijd gezien viel daar niet veel op af te dingen.

Mede door het ontbreken van spits René v.d. Laan was Westerwolde veelal aanvallend onmachtig en de daarbij opgetelde verdedigende kwetsbaarheid zorgden er voor dat de Vlagtwedders de wedstrijd geen moment echt onder controle hadden. Maar aan de andere kant was het ook zo dat bij Veelerveen vaak de nauwkeurigheid ontbrak de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien. Dat kreeg Olaf Gijben in de 80e minuut echter wel voor elkaar, want met een machtige schuiver wist hij doelman Timmer van Westerwolde deze middag voor de derde keer het nakijken te geven en zich derhalve als matchwinnaar te kronen.

Van meet af aan ontspon zich op het sportpark in Veelerveen een wedstrijd die meer spannend dan goed was. Hoewel er van beide kanten de goede wil was er iets leuks van te maken, ging er bij zowel Veelerveen als Westerwolde meerdere momenten van alles mis. In het begin van de wedstrijd was het Veelerveen dat de bovenliggende ploeg was. En in de 19e minuut kwamen de mannen van trainer Jordin Louwes dan ook op voorsprong. Een afgemeten voorzet vanaf links van Rohan Algoe belandde bij de tweede paal bij de geheel vrijstaande Kevin Rosevink die met een geplaatste kopbal de ban qua doelpunten deze middag brak: 1 – 0. Lang konden spelers, begeleiding en aanhang van Veelerveen niet van deze voorsprong genieten. In de 30e minuut was het captain Rudolf Riks die na goed voorbereidend werk van Julian Smid vanaf rechts vanuit een scrimmage voor het doel van keeper Stan van der Weide van Veelerveen de 1 – 1 wist binnen te tikken. Hierna golfde het spel tot de rust voortdurend op en neer, waarbij Veelerveen wel een optisch veldoverwicht had. Gescoord werd er in dit eerste bedrijf niet meer en na ruim vijfenveertig minuten voetballen stuurde de deze middag soeverein leidende arbiter Reints, die qua spelregels slechts op één spelhervattingsfout was te betrappen, spelers en begeleiding naar de thee.

In de tweede helft een gretig startend Westerwolde, hetgeen in de 47e minuut een vrije doortocht opleverde voor de in de eerste helft licht geblesseerd geraakte Sander van Hoorn. Alleen voor doelman Van der Weide was zijn inzet echter niet nauwkeurig en hard genoeg om doeltreffend te zijn. Twee minuten later was het wel raak. De ingevallen, intussen zestienjarige Yorick Zuurman, wist vanaf rechts de in de spits opgedoken Julian Smid te bereiken. Zij het met enig fortuin wist Smid zijn tweede van het seizoen te scoren: 1 – 2. Maar ook nu was het aan de andere kant al weer snel raak. Uit een corner wist nu de niet al te lange, maar geheel vrijstaande Rohan Algoe de bal binnen te knikken: 2 – 2. Hierna ging Veelerveen naarstig op jacht naar de winnende treffer en voor Westerwolde resteerden spaarzame uitvallen die meestal door de verdediging van Veelerveen onder aanvoering van de prima spelende captain Alwin Prusen werden geneutraliseerd. Maar in de 81e minuut was het dan wel raak voor de geelzwarten. Niet voor de eerste keer deze middag werd de linkerverdedigingsflank van Westerwolde op snelheid geklopt, waarna de bal terecht kwam bij de vrijstaande Olaf Gijben. Met een droge knal met links, onbereikbaar voor doelman Timmer, kon hij zich als man van de wedstrijd laten kronen. Uit alle macht probeerde Westerwolde nog de gelijkmaker te forceren, maar verder dan een aantal corners kwamen de gasten niet en na ruim bemeten extra tijd kon Veelerveen voor de tweede keer dit kalenderjaar zich als winnaar van een over het algemeen povere “Spetsebrugderby” laten toejuichen door een groot deel van het toegestroomde publiek.

Door deze overwinning kwam Veelerveen evenals Westerwolde op zes punten uit vier wedstrijden, maar de nieuwe ranglijst leert dat beide ploegen intussen een achterstand hebben van vier punten op koploper Heiligerlee. Een beter doelsaldo houdt de Vlagtwedders nog net één plaatsje boven de opponent van vanmiddag. Volgende week zondag is Veelerveen vrij en krijgt Westerwolde de stad-Groninger ploeg Groen Geel op bezoek. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen dus, zullen we maar zeggen. De wedstrijd die zondagmiddag begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer – Frank Riks – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Mikai Luijten (75e min. Ben Ophof) – Julian Smid – Michel ter Horst (75e min. Milan Kater)– Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn – Luca Kiers (20e min. Kjell Luijten) – Joran Luijten (46e min. Yorick Zuurman)

Scheidsrechter: dhr. J. Reints uit Onstwedde

Aantal toeschouwers: 250

Amusementswaarde: 7,5

HJ Pleiter

