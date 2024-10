Bijeenkomst Kunstmatige intelligentie en de invloed op ons dagelijks leven

OUDE PEKELA – Op dinsdagmiddag 22 oktober organiseert de provinciale belangenbehartiger zaVie in samenwerking met de ouderenbonden KBO en ANBO/PCOB de lezing Artificial Intelligence (AI). De lezing gaat over de opmars van kunstmatige intelligentie en de invloed daarvan op ons leven. De lezing vindt plaats in MFC De Binding in Oude Pekela. Deelname is gratis.

Artificial Intelligence (AI), in goed Nederlands: kunstmatige intelligentie, je hoort hier steeds vaker over. AI wordt sterk bepalend voor ons welzijn en onze welvaart en heeft nu al grote invloed op het bedrijfsleven, de zorg en de maatschappij als geheel. Ook in ons privéleven maken we – vaak zonder dat we het weten – steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie. Wat brengt AI ons? Welke voorbeelden zijn er? Is het een verbetering? Kunnen we het vertrouwen?



Tijdens deze middag vertelt Mirjam Plantinga over ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van AI. Mirjam is van het ELSA Lab Noord Nederland dat zicht richt op een verantwoorde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in de zorg. Natuurlijk is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Praktische informatie en aanmelden

De lezing op dinsdag 22 oktober is in MFC De Binding, Sportlaan 4 in Oude Pekela. Inloop is vanaf 13.30 uur, het programma begint om 14.00 uur en duurt – inclusief ‘nazit’ – tot uiterlijk 16.30 uur.

Deelname aan de lezing is gratis, maar in verband met de organisatie is aanmelden verplicht. Dit kan tot 20 oktober via seniorenconferentie@zavie.nl. Vermeld hierbij de naam (of namen) van de deelnemer(s).

Meer informatie over de lezing is te vinden op https://zavie.nl/agenda/seniorenlezing-ai/.

Renate van Peet