Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar drugslab en drugsafvaldumpingen in Drenthe

DRENTHE – De politie heeft vandaag drie verdachten aangehouden in een lopend onderzoek naar een drugslab en drugsdumpingen in de provincie Drenthe. In mei 2024 trof de politie op twee plekken in Drenthe tientallen vaten met chemicaliën aan en startte daarop een onderzoek. Ook werd een drugslab in een pand in Emmer-Compascuum gevonden. Het onderzoek naar het lab en de dumpingen loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Op 7 mei vond de politie op een parkeerplaats aan de Drentse Mondenweg in Tweede Exloërmond ongeveer zestig vaten. In een deel van deze vaten werd drugsafval aangetroffen. Twee dagen later ontdekten voorbijgangers ongeveer tachtig vaten op een bospad nabij de Boslaan in Emmen. Na onderzoek bleek dit ook zeer waarschijnlijk om drugsafval te gaan. Dumpingen van chemisch- of drugsafval zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Het Team Milieu van de Eenheid Noord-Nederland is onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar de herkomst van het afval en de mogelijke verdachten.

Politieonderzoek

De politie houdt er rekening mee dat de drugsdumpingen te linken zijn aan een drugslab dat op 30 mei 2024 werd aangetroffen in Emmer-Compascuum. Het vervaardigen van synthetische drugs of de opslag van de chemicaliën die benodigd zijn bij de productie van deze drugs is levensgevaarlijk. Zeker wanneer een drugslab zich in bewoond gebied bevindt. Het is daarom belangrijk om signalen of vermoedens altijd te delen met de politie. De politie startte een onderzoek naar een mogelijk drugslab aan de Zr. Simpliciastraat in Emmer-Compascuum nadat er een anonieme tip binnenkwam. Op basis van bevindingen in dit onderzoek is een instap gedaan in dit pand. Hier werden sporen aangetroffen die erop wijzen dat in het pand drugs werden vervaardigd.

Aanhoudingen

De aangehouden verdachten zijn een 44-jarige man uit Delft, een 19-jarige man uit Zoetermeer en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dumpingen en het vervaardigen van drugs. Zij zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Tips en informatie

De politie is nog steeds op zoek naar aanvullende informatie of tips, die interessant kunnen zijn voor het onderzoek. Heeft u meer informatie over de afvaldumpingen of het mogelijke drugslab, maar heeft u dit nog niet bij de politie gemeld? Of heeft u iemand horen praten over het dumpen van afval? Of is er bij u in de buurt sprake van verdachte signalen? Laat het dan weten door uw tips door te geven via 0900-8844. Het is ook mogelijk om uw informatie anoniem met de politie te delen, dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Politie Drenthe