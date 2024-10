Duik drie maanden in de wereld van eetbare wilde planten

NOORD-NEDERLAND – De natuur heeft ons een overvloed aan plantaardig voedsel te bieden. Om ons heen staan ook in de winter volop heerlijke en gezonde planten, bomen, bessen en paddenstoelen. De kunst is om ze te leren (her)kennen en te weten hoe je ze respectvol kunt oogsten. Duik samen met Tim en Leah drie maanden lang in de wereld van eetbare wilde planten en ontdek de kracht en rijkdom van de natuur.

Begin november start In Het Wilde Weg de nieuwe cursus Eetbare wilde planten in de winter. Deze wintercursus is een module van drie maanden die onderdeel is van de jaaropleiding eetbare wilde planten en je nu ook als losse module kunt volgen. De cursus bestaat uit theorielessen, praktijkdagen en opdrachten om zelf mee aan de slag te gaan. Je leert welke eetbare wilde planten in de winter te vinden zijn, hoe je ze herkent en hoe je ze veilig en verantwoord kunt plukken. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de cursus het leren koken met eetbare wilde planten en paddenstoelen. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het plukken met respect voor de natuur. Leah en Tim adviseren de cursisten om wilde planten in hun eigen tuin te laten groeien en zo te zorgen voor meer biodiversiteit. Hier profiteer je niet alleen zelf van maar de planten zijn ook een belangrijke voedselbron voor bijen en andere insecten.

Praktijkdagen

Tijdens de praktijkdagen gaan we op struintochten en excursies. De praktijkdagen vinden een keer per maand plaats op een zondag op verschillende locaties in Noord Nederland. We brengen een bezoek aan het Lauwersmeergebied, Kropswolde en Muntendam. Je leert eetbare wilde planten in de praktijk te herkennen en onderscheiden. Tijdens de cursus gaan we op zoek naar eetbare wortels die je in de winter kunt vinden en je leert aan de hand van zaadresten planten herkennen. Je maakt kennis met geneeskrachtige paddenstoelen en eetbare paddenstoelen die je in de winter kunt vinden. Een belangrijk onderdeel tijdens de praktijkdagen is het koken op het kampvuur. Je leert heerlijke gerechten met eetbare wilde planten te bereiden en geniet van lekkere tussendoortjes en wilde kruidendranken. Natuurkok Tim geeft les in vuur maken, gezond koken op een kampvuur en het bereiden van verschillende gerechten met eetbare wilde planten en paddenstoelen. We koken grotendeels met biologische ingrediënten en vullen deze aan met de eetbare wilde planten. De maaltijden zijn vegetarisch/vegan, grotendeels gluten- en suikervrij en gemaakt van biologische ingrediënten, aangevuld met eetbare wilde planten en paddenstoelen. Tijdens een van de praktijkdagen gaan we met de deelnemers wilde snert bereiden, een smaakvolle variant van erwtensoep aangevuld met eetbare wilde planten.

Theorielessen (live en/of online)

De theorielessen worden een keer per maand gegeven op woensdagavond in Kostvlies (Drenthe) en zijn op dinsdagavond online via Zoom te volgen zodat de opleiding toegankelijk is voor iedereen uit Nederland. Tijdens de theorielessen verdiep je jouw plantenkennis. Je leert planten in de winter te herkennen en ziet welke wintergroene planten je in de wintermaanden kunt vinden. Je leert planten in het winterseizoen te herkennen, hoe je de plant als wortelrozet herkent en welke planten je aan zaadresten kunt determineren. We doen plantenquizzen en bespreken een aantal verschillende toepassingen en bereidingen van eetbare wilde planten.

Meer informatie

Wil je meer informatie over onder andere data, prijzen en aanmelden kijk dan op www.inhetwildeweg.nl

Heb je vragen mail dan naar In Het Wilde Weg, info@inhetwildeweg.nl

Leah Groeneweg