Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 14 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING | ZACHTER WEER

Vaak is het vandaag bewolkt maar veel regen valt er niet: de meeste tijd is het droog en er is ook maar weinig wind. Maar warm is het niet want de temperatuur komt vanmiddag uit op 11 of 12 graden.

Omdat er vanavond enkele bredere opklaringen koelt het ook sterk af. De minimumtemperatuur voor komende nacht is 3 graden, met kans op mistbanken. Morgen stijgt het in de middag tot 13 graden en het wordt ook een vrij mooie dag met eerst mistbanken maar verder flinke zonnige perioden. Daarbij komt een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost te staan; woensdag draait de wind door naar zuidoost tot zuid.

Dat is ook het teken voor een opwarming, want woensdagmiddag kan het 17 graden worden en donderdag zelfs 20 of 21. Dat gaat dan met zonnige perioden en een paar wolkenvelden, en een matige wind die dag-en-nacht doorwaait. Donderdag is er kans op wat regen maar ook dan is 17 of 18 graden mogelijk, na donderdag wordt het een paar graden koeler.