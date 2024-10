Volop activiteiten in de bibliotheken in Westerwolde en Veendam tijdens Heel Nederland Leest

WESTERWOLDE, VEENDAM – Tijdens Heel Nederland Leest in november 2024 organiseren de bibliotheken in Westerwolde weer volop activiteiten. Iedereen is van harte welkom bij dit grote leesfeest. Tijdens Heel Nederland Leest in 2024 kan iedereen in november bij de bibliotheek een gratis exemplaar ophalen van Joe Speedboot van Tommy Wieringa, zodat we een maand lang allemaal hetzelfde lezen. Dit boek is gratis op te halen, ook als je geen lid bent.

Wat is er allemaal in Westerwolde te doen?



Maak je eigen baksteenboek, Bibliotheek Blijham, donderdag 7 november, 15.00 – 16.30 uur

We kennen allemaal de Happy Stones inmiddels wel, maar wist je dat het ook heel leuk is om je tuin te versieren met baksteenboeken? Versier zelf je eigen baksteen met je favoriete boekomslag en vrolijk je tuin, balkon of portiek ermee op. (Je mag ze natuurlijk ook binnen zetten.)



Pop-Up Schrijfcafé, Bibliotheek Ter Apel, dinsdag 12 november, 19.30 – 21.30 uur

Ga je aan de slag met creatieve schrijfopdrachten en krijg je tijdens de workshop alle ruimte om vragen te stellen. Aan het einde van deze twee schrijfuurtjes heb je tips en trucs gekregen om je eigen verhaal te schrijven. De schrijfopdrachten draaien rond het boek Joe Speedboot van Tommy Wieringa. De ik-persoon in het boek heet Fransje en we zien alles door zijn ogen. Hij is de verteller van het verhaal, maar kunnen we hem wel altijd geloven? Aan de hand van een paar voorbeelden uit het boek, gaan we zelf spelen met een onbetrouwbare verteller.



Workshop boekbinden, Bibliotheek Vlagtwedde, donderdag 14 november, 19.30 – 21.00 uur

Hoe maak je nu eigenlijk precies een boek? Boeken met de hand inbinden is een eeuwenoude ambacht, nog ouder dan de boekdrukkunst. In deze workshop leer je van Lieke van den Krommenacker hoe je zelf een eenvoudig boekje maakt. Lieke vertelt je alles over de bind- en naaitechnieken die aan bod komen bij deze kunst.



Silent Bookclub, Bibliotheek Bellingwolde, donderdag 21 november, 19.15 – 21.00 uur

Ssst! Tijdens Heel Nederland Leest gaan we samen, in stilte, lezen. Bij de meeste leesclubs is het de bedoeling dat iedereen hetzelfde boek heeft gelezen en dat er over het boek wordt gepraat. De Silent Bookclub is voor mensen die even helemaal weg willen zijn van hun telefoon en computer, en tijd willen hebben om in alle rust te kunnen lezen. Mensen mogen hun eigen boek meenemen, een boek uitzoeken in de bibliotheek, of uiteraard Joe Speedboot pakken. Het is dus júíst de bedoeling dat iedereen iets anders leest, en dat je gewoon het boek pakt waar je op dat moment zelf zin in hebt.



Lezing Mythisch Groningen, Bibliotheek Ter Apel, donderdag 28 november, 19.30 – 21.00 uur

We vertellen elkaar met boeken verhalen, maar welke lokale verhalen zijn er eigenlijk? Sander Blom geeft lezingen over de mythes van Westerwolde. Met zijn twee boeken kent Blom meer dan honderd boeiende verhalen uit de provincie. Zo beschrijft hij bijvoorbeeld het verhaal van Jan Sloek, wiens gezicht op mysterieuze wijze op een munt van de verzonken stad Torum verscheen, of een blonde haarvlecht die in de kerk van Loppersum te bezichtigen valt. Wat zijn de verhalen in Westerwolde?



Interview Tommy Wieringa, Bibliotheek Veendam, vrijdag 8 november, 20.00 – 22.00 uur

Op vrijdag 8 november verwelkomen we Tommy Wieringa in de bibliotheek van Veendam. De auteur van onder meer Joe Speedboot komt vertellen over zijn intrigerende roman, die dit jaar centraal staat in de campagne Heel Nederland Leest. Tijdens de avond wordt Wieringa geïnterviewd door Jelte Posthumus, waarna je de kans krijgt om zelf vragen te stellen. Sluit af met een handtekening in jouw exemplaar van Joe Speedboot, dat je gratis kunt ophalen in de bibliotheek, ook als je geen lid bent.



Campagne Heel Nederland Leest

Wat gebeurt er met je als je iemand ziet die hetzelfde boek leest als jij? Je voelt meteen een band en wilt weten wat de ander van het verhaal vindt. Hetzelfde boek lezen brengt mensen samen: je hebt meteen iets om over te praten. Tijdens Heel Nederland Leest in 2024 kan iedereen in november bij de bibliotheek een gratis exemplaar ophalen van Joe Speedboot van Tommy Wieringa, zodat we een maand lang allemaal hetzelfde lezen. Ook is er een grootlettereditie beschikbaar én een editie in makkelijke taal. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om jouw boek op te halen.



Meer informatie

Bekijk het volledige programma van Heel Nederland Leest op www.biblionetgroningen.nl/heelnederlandleest.

Lillian Zielstra