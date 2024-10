Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

Na een aantal weken afwezigheid, is politie Emmen er weer met onze terugblik op het afgelopen weekend! Er waren dit weekend in totaal 166 meldingen in Zuidoost-Drenthe.

In de nacht van vrijdag op zaterdag, ging de politie met spoed naar 2e Exloermond. Daar zou een ongeluk hebben plaatsgevonden tijdens het maken van een vuurtje, waarbij er meerdere slachtoffers brandwonden hadden opgelopen. De ambulance is ook ter plaatse gekomen. Medewerkers hebben zich ontfermd over de slachtoffers, waarna zij zijn meegenomen naar het ziekenhuis.

Rond datzelfde tijdstip was er een melding van een autobrand in Emmen. Daar bleek dat een pot siervuurwerk, dat in de kofferbak van de auto zat, in brand heeft gestaan. De brandweer heeft dit uit het voertuig gehaald. De zaak is nog in onderzoek.

Zaterdagmiddag trof de politie in Coevorden een automobilist onder invloed aan. Na een alcohol- en een drugstest, testte de bestuurder positief op amfetamine en opiaten. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau en onderworpen aan een bloedtest. Er is tevens een rijverbod voor 24 uur gegeven.

Opde Rondweg in Emmen hielden agenten een lasercontrole. Daar maakte een bestuurder het wel erg bont door met 142 km/u te rijden waar 70 km/u was toegestaan. Na een correctie was de gemeten snelheid dus 67 km/u te hard. De bestuurder werd staande gehouden en het rijbewijs werd ingevorderd. De Officier van Justitie zal zich verder over de zaak buigen.

In de nacht van zaterdag op zondag, vond tijdens het uitgaan in Emmen een mishandeling plaats. Het slachtoffer is door de verdachte op haar neus geslagen. Het slachtoffer werd in een ambulance gecontroleerd en ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De 22-jarige verdachte is aangehouden en de zaak is verder in onderzoek.

Op zondagochtend zou er in Emmen een ongeval hebben plaatsgevonden. Eenmaal ter plaatse troffen agenten het voertuig zonder inzittenden aan. Wel lagen er meerdere lachgasflessen in de auto. Verschillende getuigen meldden zich, waardoor de politie de toedracht van het ongeval duidelijk kreeg. Het voertuig is afgesleept en de lachgasflessen zijn in beslag genomen. De zaak zal nog verder onderzocht worden.

Zondagavond kreeg de politie een melding van een auto-inbraak in Nieuw-Amsterdam. De eigenaren zagen dat de alarmlichten van het voertuig aangingen en dat de achterdeur openstond. Het raam van de portier was kapot en de auto was overhoopgehaald. De verdachte was nog aanwezig en had zich uiteindelijk opgesloten in de auto. Zodoende kon de verdachte aangehouden worden, waarna hij is overgebracht naar het cellencomplex.

Daarnaast waren agenten nog druk met andere meldingen van bijvoorbeeld geluidsoverlast, winkeldiefstallen, verkeersongevallen, conflicten en overlast van jeugd.

Politie Emmen