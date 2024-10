Aan de slag in de Groningse natuur tijdens de Natuurwerkdag

OLDAMBT – Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november kunnen Groningers de handen uit de mouwen steken tijdens de Nationale Natuurwerkdagen, het grootste vrijwilligersevenement in het groen. Help mee op een van de ruim 40 mooie locaties in de provincie Groningen. Er is een groot aanbod aan klussen om uit te kiezen, zoals wilgen knotten, bomen en bollen planten, poelen schoonmaken, snoeien en insectenhotels bouwen. Alle klussen dragen bij aan landschapsbehoud- en herstel.



Natuurklussen in gemeente Oldambt

In gemeente Oldambt kunnen vrijwilligers aan de slag op drie verschillende locaties.



Zaterdag 2 november

· Opruimen van zwerfafval rondom Landgoed Ennemaborg – Midwolda

· Boompjes en struiken verwijderen bij de Beertsterplas – De Horst – Beerta

· Dagje klussen op De Hoogte – Heiligerlee

Doe mee

Wil je ook iets doen voor natuur en klimaat en samen met buren, vrienden of familie buiten een dag aan de slag te gaan om zo bij te dragen aan jouw groene omgeving? Of heb je juist zin om nieuwe mensen te ontmoeten? Meld je aan voor een mooie klus bij jou in de buurt. Op www.natuurwerkdag.nl vind je alle groene klussen in de provincie en kun je je eenvoudig aanmelden.



Landschapsbeheer Groningen

De Natuurwerkdag is een landelijk evenement, in Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen deze buitenwerkdag. Landschapsbeheer Groningen stimuleert en ondersteunt groen vrijwilligerswerk door de hele provincie Groningen.

Gemeente Oldambt