Groningse jongeren laten hun stem horen tijdens het Provinciaal Jeugddebat

GRONINGEN – Op donderdag 24 oktober gaan 30 jongeren uit de provincie Groningen deelnemen aan het Provinciaal Jeugddebat. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar van alle onderwijsniveaus krijgen de kans

om hun mening te laten horen over actuele provinciale kwesties. Het Provinciaal Jeugddebat wordt georganiseerd door NJR in samenwerking met de provincie Groningen.



Het Provinciaal Jeugddebat biedt jongeren een platform om van zich te laten horen. Ze gaan in gesprek met statenleden over belangrijke thema’s die jongeren aangaan, zoals toerisme in Groningen,

ontmoeten in het Ommeland en mentale gezondheid, en werken gezamenlijk aan oplossingen en

voorstellen. Commissaris van de Koning René Paas opent het debat, en ook statenleden zoals Eric

Bakker (Groninger Belang) en Leo Wenneger (BBB) zullen actief deelnemen aan de gesprekken.



De deelnemende jongeren komen onder meer uit:

• Groningen

• Leek en Ten Boer

• Winsum Gn

• Aduard

• Zuidhorn



Nationaal Jeugddebat

Naast de Provinciale Jeugddebatten in Groningen organiseert NJR deze debatten ook in de overige 11

provincies. Na afloop worden enkele jongeren geselecteerd om deel te nemen aan het Nationaal

Jeugddebat in de Tweede Kamer, waar ze de kans krijgen om hun ideeën voor te leggen aan landelijke

politici, waaronder Kamerleden, staatssecretarissen en ministers.



Over NJR

NJR is de koepel van 41 landelijke jongerenorganisaties en daarmee het grootste jongerennetwerk in

Nederland. Wij werken aan een wereld waarin alle jongeren zich thuis voelen, het beste uit zichzelf

kunnen halen en positieve impact hebben op elkaar en op hun omgeving. Dagelijks werken en

spreken wij met allerlei jongeren. Voor en door jongeren: dat is al jarenlang onze expertise. Wij weten

daarom wat er speelt en wat belangrijk is.



NJR