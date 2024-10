HarbourClub Winschoten viert tienjarig bestaan

WINSCHOTEN – Zaterdag 23 november bestaat de HarbourClub Winschoten 10 jaar en dat zal gevierd worden.

Tien jaar geleden namen Wilbert van der Splinter en Leo Janson het stokje over van Henri Kamp, toenmalig directeur van tijdelijk theater De Tramwerkplaats. Splinter en Janson waren in die tijd al geruime op zoek naar een historisch waardevol gebouw om kunst, muziek, lekker eten en een goed glas wijn met elkaar te verbinden. Toen Cultuurhuis De Klinker in Winschoten klaar was en de Tramwerkplaats als tijdelijk theater overbodig werd, was de overname snel beklonken.

Sindsdien is de HarbourClub uitgegroeid tot een begrip in de wijde omgeving als het gaat om jazz, mooie exposities en heerlijk samenzijn. Na de Coronatijd is het restaurant niet meer open gegaan en richten de heren zich alleen nog op evenementen. Vele symposia, uitvaarten, bruiloften, feesten passeerden reeds de revue.

Er ontrolt zich op 23 november een prachtig programma om het tienjarig bestaan te vieren.

De Wijnprofessor ontvangt de gasten met een heerlijke bubbel uit het gebied Penedès in het zuidwesten van Spanje (Catalonië), waarna de muziek begint. De Club is vele jaren het podium geweest voor studenten van het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Younghoon Kwak (Zuid-Korea), Peter Agopof (Rusland) en Manon Barendsen (Nederland) zijn cumlaude afgestudeerd die nu in de grote steden van Europa furore maken. Speciaal voor deze gelegenheid komen ze weer naar de Havenkade om nog een keer samen te kunnen spelen.

Chefkok Jorik Degenkamp en Bauke Kemperman van de gastronomische boerderij Oogstwold (Oostwolde) verzorgen heerlijk eten, een houtoven en broodjes zijn de vertrekpunten voor een verfijnde bite.

Als voorprogramma, om de zaal op te warmen, spelen Jan Meiborg (piano) en zangeres Bufu Sanna lekkere jazzfunk/soul evergreens. Jan is een begenadigd pianist die samen met Bufu Sanna al menige zaal plat speelde.

Ook de kunst ontsnapt niet aan de programmering: Bas Konings woonde jaren met zijn vrouw, zangeres en beeldend kunstenaar Anke Broksma, in Vriescheloo. De afgelopen jaren complementeerde hij regelmatig de verzamelde werken in de HarbourClub. De HarbourClub is vereerd dat hij bereid is om ter ere van het lustrum te komen exposeren. De opening zal dan ook op deze avond plaats vinden.

De hoofdact van deze avond is een optreden van Goudsmit Montis & Directie. Het dak gaat er af, de individuele talenten van dit trio zijn al indrukwekkend genoeg maar in dit geval is het geheel veel groter dan de som der delen. De combinatie creëert een explosief geluid met een extra element van veelzijdigheid dat je niet vaak tegenkomt in de jazzwereld. Montis Goudsmit &cDirectie vertonen sporen van funk rock, gevoelige jazzballads en een zeer geestige benadering van een genre dat doorgaans humor mist.

Cyril Directie is de motor van de band, hij heeft naam gemaakt als drummer van Kane maar zijn jazzkwaliteiten zijn ongekend en wereldwijd gewaardeerd. Frank Montis maakt van het Hammond-orgel het perfecte instrument om jazz, soul en funkklanken te versterken, hij is een van de Europese grootmeesters die deze grooves beheerst. En dan Anton Goudsmit: levendig, eigenzinnig, uniek, intens maar bovenal een virtuoze energie op zijn gitaar die het publiek van zijn sokken blaast.

Reserveren voor dit feest, aanvang 19.00 uur, kan via de website: www.harbourclubwinschoten.nl

Quotes:

Leo Janson: Een ongekende line up waar de kwaliteit vanaf spat. Supertrots zijn we!

Wilbert van der Splinter: We hebben altijd de samenwerking gezocht, ook nu. Ondernemers, muzikanten, kunstenaars uit het gebied die zich willen onderscheiden vinden bij ons een podium.

Otto Oskam: Als organisator zoek je altijd naar de balans in de opbouw, ik denk dat we die hebben geraakt.

Anton Goudsmit: Met Frank (Montis/Gare du nord, redactie) en Ciryl (Directie/Kane, redactie) is het altijd weer een feestje, we drijven elkaar op, telkens weer. Na afloop kijken we elkaar aan: “hoe is het mogelijk, ’t is weer gelukt”. De HarbourClub is voor ons een intiem podium waar we zeer graag spelen.

Harbourclub Winschoten