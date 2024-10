‘Mkb in aardbevingsgebied presteert minder door gaswinning’ 

GRONINGEN – Mkb-bedrijven met twee tot vijftig werknemers in het aardbevingsgebied presteren naar alle waarschijnlijkheid minder dan het geval zou zijn zonder gaswinning. Dat is één van de conclusies van een onderzoek dat de provincie Groningen voor het Mkb-programma (voor ondernemers in het aardbevingsgebied) heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureaus Ipsos I&O en Decisio. De prestaties zijn niet zo ver achtergebleven dat dit tot een grote faillissementsgolf of leegstandsgolf heeft geleid.

De onderzoeksbureaus concluderen dit op basis van een omzetanalyse. In het onderzoek werd – naast omzet – onder andere gekeken naar faillissementen, vastgoedwaarde, detailhandel en leegstand en arbeidsmarkt. De afgenomen prestatie is het best zichtbaar bij ondernemingen met twee tot negen medewerkers: het zogeheten micro-mkb.

‘Extra zorgwekkend’

De onderzoeksbureaus noemen de conclusie ‘extra zorgwekkend’, omdat het productiviteitsniveau al aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde lag en dit verschil, waarschijnlijk door gaswinning, groter is geworden. Dit betekent dat de gemiddelde werknemer in het aardbevingsgebied voor minder omzet zorgt dan een werknemer in dezelfde functie bij een vergelijkbaar bedrijf buiten het aardbevingsgebied. Wanneer de omzet achterblijft, heeft dit ook invloed op wat een bedrijf kan uitgeven. Dit kan leiden tot hogere schulden, achterblijvende lonen of beperktere mogelijkheden om te investeren.

Gedeputeerde Susan Top reageert: “Dat de aardbevingen gevolgen hadden voor het mkb wisten we natuurlijk al. Maar met dit onderzoek wordt het met feiten onderbouwd, dat is toch anders. Het blijft schokkend om te zien wat de effecten van gaswinning zijn, op verschillende gebieden. En dit laat ook zien dat er werk aan de winkel is, om mensen én bedrijven te helpen. Dat doen we met het Mkb-programma.”

Investeringsregeling en consulenten

Het Mkb-programma van de provincie Groningen ondersteunt het mkb in het aardbevingsgebied bij aardbevingsschade, versterking en de bedrijfsvoering. Vanuit het Mkb-programma zijn twee consulenten beschikbaar, die kosteloos een-op-een-begeleiding kunnen bieden aan ondernemers met een schade- en/of versterkingstraject. Ook is er een deskundigenregeling, waarmee mkb’ers subsidie kunnen aanvragen om een expert in te huren, wanneer dat nodig is naast de begeleiding van een van de consulenten.

Verder werken alle partijen die aangesloten zijn bij het Mkb-programma (ondernemers, gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en het Rijk) samen aan een investeringsregeling. De regeling sluit aan bij de provinciale Economische Visie 2035 waarin het mkb een zeer prominente rol inneemt. De regeling is bedoeld voor mkb’ers die, vanwege de gevolgen van de gaswinning, niet in hun bedrijf hebben kunnen investeren. Met subsidie vanuit de investeringsregeling kan de ontwikkeling van hun bedrijf weer op gang komen.

Provincie Groningen