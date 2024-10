Thematafel inclusieve sportvereniging

WINSCHOTEN – Op vrijdag 11 oktober vierden we Coming Out dag. Om 11 uur werd de regenboogvlag gehesen door wethouder LHBTI+, Gert Engelkens en Jeffrey Klok, ambassadeur van inclusieve sport en volleyballer bij Lycurgus en voor Oranje. Daarna waren een aantal sportverenigingen en LHBTI+-groepen uitgenodigd voor een thematafel. Het thema van de ochtend was Sportverenigingen en Inclusie. Het gesprek werd begeleid door burgemeester Cora-Yfke Sikkema. Jeffrey Klok deed, als ervaringsdeskundige, de aftrap als keynote speaker.

Hij deelde zijn verhaal over zijn coming-out, zowel thuis als bij de volleybalclub waar hij destijds actief was. Voor hem voelt het alsof elke dag een nieuwe coming-out is, omdat hij telkens opnieuw moet afwegen: “Ga ik vertellen dat ik homo ben?” “Hoe zullen ze reageren?” “Zal het geaccepteerd worden?”

Dezelfde ervaring had Jeffrey toen hij begon bij Lycurgus. Tot het moment dat hij de kleedkamer binnenliep, waar een regenboogvlag hing. Voor hem was dit een duidelijk teken van acceptatie.

Kleine symbolen, zoals een regenboogvlag op een bureau of in een kleedkamer, kunnen voor iemand een groot verschil maken. Ze verminderen de druk en creëren een omgeving waarin mensen zich meer op hun gemak voelen.

Belangrijk is dat deze symbolen alleen effectief zijn wanneer ze gepaard gaan met daadwerkelijk inclusief gedrag. Het tonen van inclusieve symbolen heeft weinig waarde als het bijbehorende gedrag niet overeenkomt met de boodschap van acceptatie. Inclusiviteit moet zichtbaar zijn in daden, niet alleen in symbolen.

Jeffrey was enorm open en de manier waarop hij zijn verhaal vertelde, maakte veel indruk. De genodigden waren duidelijk diep onder de indruk van zijn verhaal. De aanwezigen hebben een aantal belangrijke punten uit het gesprek mee voor hun eigen sportclubs. Ook vanuit de gemeente nemen we punten mee bij het maken van beleid, bijvoorbeeld door het stimuleren van genderneutrale kleedkamers, veilige ruimtes waar mensen zichzelf kunnen zijn of door zichtbare ondersteuning van LHBTI+ groepen.

Gemeente Oldambt