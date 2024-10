Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 15 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON MAAR FRIS | ZACHTE DAGEN

De kou van vanochtend gaat er in de loop van de dag uit maar dat gaat ondanks de zon langzaam; de maximumtemperatuur is vanmiddag ook maar 12 graden. Er is vanmiddag nog zon, al komt er ook wat sluierbewolking en er staat vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoost: windkracht 3 tot 4.

Vanavond neemt de bewolking toe en daardoor wordt het lang niet zo koud als afgelopen nacht. Toen was de minimumtemperatuur 0 tot +1, komende nacht is het minimum 6 á 7 graden. De wind waait vannacht door en daardoor is het morgenochtend nog redelijk fris. Morgenmiddag wordt het veel zachter met 16 tot 18 graden en een afwisseling van bewolkte en zonnige momenten.

Donderdag hebben wij waarschijnlijk de zachtste dag van de week want dan zal het ongeveer 20 graden worden. Maar er is dan veel bewolking en soms kan er donderdag een kleine bui vallen. Vrijdag en volgend weekend overheerst ook de bewolking met soms wat regen, maar veel regen valt er dan zeker niet. De maxima gaan iets omlaag met vrijdag nog 17 of 18 graden en in het weekend 16 á 17 graden. De gemiddelde maximumtemperatuur voor half oktober is 14 graden.