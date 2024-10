De nacht is van de natuur: samen strijden tegen lichtvervuiling

GRONINGEN – Op zaterdag 26 oktober wordt voor de 20ste keer de Nacht van de Nacht georganiseerd: een uniek moment om de magie van een donkere, stille nacht te herontdekken. In heel Nederland worden activiteiten georganiseerd om te genieten van de duisternis. Want die staat steeds verder onder druk door lichtvervuiling. Waar je vroeger duizenden sterren aan de hemel zag, zie je er in de Randstad tegenwoordig nog slechts 50. Als we nu niet in actie komen, zal het binnen 25 jaar nergens in Europa nog mogelijk zijn om de Melkweg te bewonderen. Lichtvervuiling verstoort onze nachten én heeft ernstige gevolgen voor mens en natuur. Het is tijd om daar iets aan te doen.

Het belang van duisternis

Veel dieren, zoals insecten, vleermuizen en trekvogels, zijn afhankelijk van de nacht. Kunstlicht verstoort hun natuurlijke ritme en leefgebied. Ook voor mensen is duisternis onmisbaar: te veel kunstlicht verstoort onze slaap, biologische klok en kan zelfs stress verhogen.

Lichthinder bedrijven

De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen aan de rand van steden en dorpen staat vaak op gespannen voet met behoud van duisternis in het landelijk gebied. Het bedrijventerrein Westpoort dat bij Groningen wordt ontwikkeld is hiervan een goed voorbeeld. De verlichting reikt hier ver, in het westen tot aan het dorp Oostwold en in het zuiden tot diep in natuurgebied De Onlanden. Een aangepast lichtplan kan helpen de lichthinder te verminderen. Nog beter is om bij een bouwplan de drukke voorkant van het bedrijf van het landschap af te keren, zoals bij het nieuwe distributiecentrum aan de kant van buurtschap De Poffert is gebeurd. De entree en laadperrons komen na bezwaren vanuit de omgeving aan de stadszijde en niet zoals de gemeente eerst voorstelde aan de ‘buitenkant’. Deze oplossing zorg voor zowel minder licht- als geluidshinder richting de bewoners van het buurtschap en de natuur in het landelijk gebied.

Natuurherstelwet

Maar ook de Europese Natuurherstelwet biedt aanknopingspunten die de aanpak van lichtvervuiling mogelijk maken. Deze wet helpt natuurgebieden te beschermen en bevordert gezondere, donkere nachten voor mens en dier. De Natuurherstelwet legt doelen vast voor de verbetering van de biodiversiteit en het herstel van ecosystemen, inclusief leefgebieden die gevoelig zijn voor verstoring door lichtvervuiling, zoals bossen, wetlands en kustgebieden. Voor deze gebieden kunnen maatregelen worden genomen om de invloed van kunstlicht te beperken, bijvoorbeeld door het aanpassen van verlichting in en rond beschermde natuurgebieden.

Ga mee uit

Tijdens de Nacht van de Nacht wordt het belang van duisternis benadrukt. Gemeenten dimmen verlichting, bedrijven stappen over op natuurvriendelijke alternatieven. Door heel Nederland kun je meedoen aan avondwandelingen, sterrenkijken en workshops. In Noordbroek wordt er bijvoorbeeld Nachtelijk water gemalen met de Noordermolen uit 1805. In Fransum kun je Op ontdekking door de nacht vanuit het kerkje. En vanuit Pieterburen kun je een nachtwandeling naar de zeedijk maken.



Doe op 26 oktober mee en ontdek hoe je zelf lichtvervuiling kunt verminderen.

Kijk voor meer info op nachtvandenacht.nl.