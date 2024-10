Gemeente Veendam presenteert sluitende begroting 2025

VEENDAM – De primitieve begroting 2025 van de gemeente Veendam laat een overschot zien van ongeveer € 48.000,-. Op maandag 4 november 2024 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2025, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2028.

Financieel perspectief

De primitieve begroting 2025 laat een voordelig saldo van ongeveer € 48.000,- zien. Het financieel meerjarenperspectief toont aan dat de gemeente Veendam in 2026 en 2027 een tekort verwacht van rond de 3 miljoen euro per jaar. In 2028 een verwacht positief saldo van rond de € 80.000.-. Het college stelt de gemeenteraad voor om het tekort te dekken uit de reserves.

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Voor het komende jaar hebben we een positief gevoel, omdat we ons kunnen blijven inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord 2023-2026 uit te voeren en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. We hebben tegelijkertijd zorgen over de jaren daarna. De rijksbijdragen dalen fors in 2026 en 2027 en de ontwikkelingen op het gebied van jeugd/WMO in onze gemeente (en regio) blijven een punt van aandacht. Gelet op de onzekere ontwikkelingen ten aanzien van de bijdragen van het Rijk staren we ons niet blind op de geraamde zwarte cijfers in 2028.”

Mogelijk zwaar weer op komst.

De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een stevige positie als economische trekker en sterke toekomstperspectieven. Wethouder Henk Jan Schmaal: “We werken aan een toekomstbestendig Veendam. Gelet op de onzekere ontwikkelingen rondom de rijksbijdragen, focussen we niet enkel op de geraamde positieve cijfers voor 2028. We nemen onze begroting kritisch onder de loep om mogelijke besparingen op bestaand beleid objectief in kaart te brengen. Dit doen we om voorbereid te zijn, mocht het financieel perspectief in relatie tot ons ambitieniveau daar onverhoopt aanleiding toe geven.“

De gemeente blijft, in samenwerking met de VNG en andere gemeenten, zich vol inzetten op de lobby richting het Rijk om voldoende middelen te ontvangen voor het kunnen uitvoeren van alle gemeentelijke taken. Wethouder Schmaal: “We hopen dat de regering het belang en de waarde van gemeenten niet alleen in woorden erkent maar ook voldoende financiën verstrekt voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Anders worden we gedwongen om moeilijke keuzes te maken voor de komende jaren.”

Gemeenteraad

De programmabegroting 2025, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2028 en de Najaarsrapportage 2024 worden op maandag 4 november 2024 besproken in de gemeenteraad.

Gemeente Veendam