Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 16 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

IETS MINDER ZON | VRIJ BEWOLKTE FASE

Het wordt vandaag een paar graden zachter dan gisteren want de temperatuur stijgt vanmiddag naar 16 á 17 graden maar er is minder zon dan gisteren. In de loop van de middag kan uit de bewolking ook een klein buitje vallen en er staat vandaag een matige zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht is het ook nog wisselend bewolkt met een paar opklaringen, maar morgen is een overwegend bewolkte dag met vooral ’s ochtends zo af en toe wat regen. Maar ondanks de bewolking wordt het morgenmiddag toch 18 á 19 graden. De wind is morgen zwak uit het zuiden tot zuidwesten.

Vrijdag is er ook niet veel wind en dan is er vooral ’s avonds kans op een beetje regen, en ook zaterdag kan er soms wat regen vallen. Maximum die dagen rond 16 graden. Ook zondag is het redelijk zacht en overdag is het dan meestal droog, maar het licht wisselvallige weer gaat op de lange termijn in grote lijnen door.