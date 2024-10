Meer aandacht voor ziekgemelde leerlingen’ gestart in Oost-Groningen

REGIO – Onlangs is de werkwijze MAZL: “Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen” gestart op het Dollard College in Oldambt, het RSG in Westerwolde, het Ubbo Emmius in Stadskanaal en Winkler Prins in Veendam. De pilot is opgezet vanuit het doorstroompunt regio Oost-Groningen, in samenwerking met de 5 Oost-Groninger gemeenten en GGD Groningen.

Betekenis MAZL

MAZL is een wetenschappelijk onderbouwde methode om actief te reageren op leerlingen met ziekteverzuim, waarbij de school, de Jeugdgezondheidszorg van de GGD en de leerplichtambtenaren samenwerken. MAZL legt de focus op aanwezigheid van iedere leerling. MAZL helpt voorkomen dat ziekteverzuim tot schooluitval leidt. De basis van MAZL is dat iedere leerling die niet op school is, direct opvalt en aandacht krijgt. Niet vanuit controle en dwang, maar vanuit zorg en ondersteuning. MAZL geeft bovendien een kader voor de onderlinge samenwerking zodat helder is wanneer wie aan zet is bij een ziekmelding.

Verbetering deelname lesprogramma

Wanneer een leerling zich ziekmeldt, gaat school in gesprek met leerling en ouders met als doel samen te kijken naar hoe de school kan ondersteunen. Met eventueel een consult en advies van een jeugdarts of jeugdverpleegkundige wordt hulp of ondersteuning geboden. Doel is dat iedere leerling zo goed mogelijk deel kan nemen aan het lesprogramma. We willen allemaal dat iedere leerling de beste kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

De pilot in Oost-Groningen wordt met aandacht gevolgd door andere gemeenten en scholengemeenschappen in de provincie Groningen. De ervaringen uit Oost-Groningen wordt provinciaal gedeeld waarbij het doel is, om zoveel mogelijk dezelfde werkwijze te hanteren.