Nederlands Kampioen Grasbaanracen Raymon Hummel gehuldigd

TER APEL – De 10-jarige Raymon Hummel uit Ter Apelkanaal is op 21 september 2024 Nederlands

Kampioen grasbaanracen geworden in de jeugdklasse 50cc. Daarom werd hij op 16 oktober gehuldigd door wethouder Saskia Ebbers. Dit deed ze op zijn school De Vlinder in Ter Apel.



Jong geleerd

Toen hij drie was, begon Raymon al met het rijden op een quad. Dit deed hij op het land van boeren in de

omgeving. Op zijn vijfde begon hij met motorcross. Maar dit paste toch niet helemaal bij hem. De bulten

waar hij overheen moest springen waren hem wat te hoog. Na een ongeluk besloot hij over te stappen op

grasbaanracen. Dat bleek hem goed te liggen. Vorig jaar deed hij voor het eerst mee en dit jaar is hij al

Nederlands Kampioen geworden.



Verdriet omzetten in kracht

In zijn jonge leven heeft Raymon al veel verdriet moeten verwerken. Toen hij vijf was, overleed zijn vader

plotseling. Ter afleiding is hij toen gaan motorcrossen. Dit heeft hem erg geholpen. Zijn stiefvader was een grote steun voor hem, van hem kreeg hij ook zijn motor. Wethouder Saskia Ebbers: ‘Ik heb diep respect voor hoe Raymon dit grote verdriet heeft weten te verwerken. En dat hij dit heeft kunnen omzetten in kracht en doorzettingsvermogen. Wat is het toch mooi dat sport zo’n troost kan bieden. We kunnen in Westerwolde trots zijn op dit jonge talent!”



Ook zijn klasgenootjes zijn erg trots op hem. Een Nederlands kampioen in je klas is toch wel heel bijzonder. Daarom huldigde wethouder Saskia Ebbers hem op zijn school De Vlinder in Ter Apel. In het bijzijn van zijn klasgenoten, leerkrachten en familie feliciteerde zij hem namens gemeente Westerwolde met deze geweldige prestatie.

Gemeente Westerwolde