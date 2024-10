VLAGTWEDDE – Open huis bij MFA ’t Aambeeld in Vlagtwedde

Woensdag 23 oktober van 15:00 tot 16:30 uur is het open huis bij MFA ’t Aambeeld in Vlagtwedde.

Wij willen jullie uitnodigen om in de MFA te komen ervaren wat we allemaal doen in ons gebouw.

Onze leerlingen laten hun eigen school zien aan ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden.

Ook kunnen zij een rondje maken door het hele gebouw.

De leerkrachten zijn in de groepen aanwezig om informatie te geven over de klas en vragen te beantwoorden.

In de centrale hal hebben veel verenigingen uit het dorp en andere betrokkenen bij de MFA een stand waar zij informatie geven en graag vertellen wat zij kunnen betekenen voor onze doelgroep, de kinderen van Vlagtwedde en omgeving.

Kiwi kinderopvang is open en ook daar kunnen enkele groepen worden bezocht.

Koffie, thee en limonade staat klaar in de centrale middenhal

Een ieder die belangstelling heeft is welkom, voor (oud)leerlingen, ouders, opa’s en oma’s, buurvrouw, buurman, buren en andere belangstellenden staat de koffie, thee en limonade klaar in de centrale middenhal.



