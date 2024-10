Opening watertappunt bij PrO Winschoten

WINSCHOTEN – Voor de leerlingen en het personeel van het Dollard College PrO Winschoten ging vandaag een langgekoesterde wens in vervulling: een eigen watertappunt in de kantine. Wethouder Jurrie Nieboer en docent Jeroen Delhaas verzorgden de feestelijke opening.

De school zet zich al jarenlang in voor gezond eten. Zo heeft de school een eigen schooltuin, waarvan veel producten worden gebruikt tijdens de lessen (koken en bakken). In juli kon de school aankondigen dat zij in samenwerking met de gemeente Oldambt een plukbos gaan realiseren, grenzend aan de schooltuin. Vestigingsdirecteur Arjen Rouw is blij met het watertappunt: “We willen onze leerlingen bewust maken van gezonde keuzes en het beschikbaar stellen van water sluit hier naadloos bij aan. Het is een mooie aanvulling op alles wat we al doen om gezond gedrag en duurzaamheid te stimuleren.”

Dagelijks zijn er in de pauzes van PrO Winschoten gezonde snacks zoals fruit en snackgroenten beschikbaar voor de leerlingen. Ook worden er op vaste momenten in de maand warme maaltijden aangeboden, die deels door de leerlingen zelf worden bereid. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Jeugdeducatiefonds, dat zich inzet om ervoor te zorgen dat alle leerlingen met voldoende energie in de schoolbanken zitten. Dankzij een financiële bijdrage van deze stichting kon ook het watertappunt gerealiseerd worden.

Toen Bianca de Winter, JOGG-regisseur bij de gemeente Oldambt, van deze plannen hoorde, bood ze spontaan aan de leerlingen te voorzien van een eigen bidon, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van het watertappunt. “JOGG staat voor Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst en heeft als doel de leefomgeving van kinderen gezond(er) te maken. Een initiatief als een watertappunt en het gebruik ervan willen we uiteraard stimuleren, want water is een gezonde dorstlesser. Vandaar dat wij vanuit JOGG gratis bidons uitdelen aan de leerlingen”.

Ook de leerlingen zijn blij met het watertappunt en hun nieuwe bidons: “Het is echt fijn dat we nu een watertappunt hebben. We hoeven niet meer steeds flessen water mee te nemen, en kunnen gewoon tijdens de pauzes even snel water halen met de bidons die we hebben gekregen”.

Gemeente Oldambt