Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Vlagtwedde. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag was als vertrekpunt voor de wandeling van WandelenWerkt de kantine van vv Westerwolde, gelegen op sportpark “De Barlage”, gekozen. Van hieruit hadden de wandelcoaches hun wandelingen weer in de drie bekende afstanden voor 6, 8 en 10 km uitgezet.

Om 8.45 uur stond in de kantine de koffie klaar en konden de wandelaars, die zich weer vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de coaches. Om 9.15 uur ging de eerste groep van start. Het eerste gedeelte ging door een gedeelte van het natuurgebied de Barlage, waarin het sportcomplex ook ligt. Barlage beteken eigenlijk Berkenbos. Bark is Berk en lage is plek. Denk aan het Duitse Lage. Ook bij Onstwedde is een Barlage. En hierbij komt meteen het verschil van uitspreken in het dialect naar boven. Spreken ze in Onstwedde van Ballege, in Vlagtwedde wordt het uitgesproken als Balloage. In Onstwedde zijn er een eerste- en tweede Ballegeweg. In Vlagtwedde een Balloageweg en een Balloageachterweg.

De wandeling ging door het stukje bos, waar vroeger de gemeentelijke boomkwekerij was, richting de Barlagerveldweg, om vandaar richting Boermarke te wandelen. Na een korte wandeling door het dorp kwam de groep langs de fruitgaard “d Appelhof.” Dit is een stuk grond in de Wischmei waar een groot aantal verschillende fruitbomen staan. En hier gebeuren een groot aantal bijzondere evenementen. De kinderen van de basisschool krijgen er les over het groeien en bloeien van het fruit. Van hieruit wordt er ook wel een wandeling gestart en onlangs is er ook weer een pluk dag geweest, waar mensen fruit konden komen halen om het te verwerken in bv. zelfgemaakte jam.

Daarna ging het door het stroomdal van de Ruiten Aa, richting Metbroekbos. Hier werd bij de achtergebleven stuwdam van de oude, gekanaliseerde, Ruiten Aa even pauze gehouden. Na het meanderen van de Westerwoldse Aa overbodig geworden.

Na weer een stuk door Vlagtwedde ging het via de Barlagerachterweg langs het Mussel Aa kanaal weer richting de Barlage, langs de plek waar het zeepaardje van Henk Bleker lange tijd heeft gestaan. Het dorp Vlagtwedde kreeg dit beeld in 2011 aangeboden door Greenpeace omdat het de woonplaats was van Henk Bleker, staatssecretaris met o.a. visserij in zijn portefeuille. Greenpeace wilde met deze ludieke actie aandacht vragen om de Noordzee gezond te houden/maken. Er werden in dat jaar belangrijke stappen gezet in de hervorming van het visserijbeleid. Bleker kon deze actie wel waarderen, maar had geen belang bij het beeld. De gemeente Vlagtwedde heeft het jarenlang opgeslagen, maar de tand des tijds is nu toch duidelijk zichtbaar.

Weer aangekomen in de kantine stond daar zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood te wachten.

Jan Bossen