Vrijwilligers Jehovah’s Getuigen bouwen nieuw Koninkrijkszaal in Winschoten

WINSCHOTEN – Aan de Kloosterlaan 7a in Winschoten is in vier maanden tijd, in eigen beheer met

de hulp van ruim 300 vrijwilligers, een nieuw gebouw neergezet waar Jehovah’s Getuigen uit Winschoten en omstreken hun bijeenkomsten gaan houden.



Waarom nieuw?

Jehovah’s Getuigen maken optimaal gebruik van hun Koninkrijkszalen. In Nederland staan er ruim 200, die afhankelijk van de ligging door één of meer gemeenten van Jehovah’s Getuigen worden gebruikt. Wat onderhoud betreft wordt ingezet op langdurig gebruik. Waar mogelijk worden gebouwen gerenoveerd; in een aantal gevallen maken de Getuigen de afweging voor nieuwbouw, al dan niet op een andere locatie. Grootschalig onderhoud en nieuwbouw wordt uitgevoerd door meerdere bouw- en onderhoudsteams

met vrijwilligers uit het hele land.



In Winschoten is besloten nieuw te bouwen op een andere plek, omdat het te complex was om de oude vergaderlocatie, aan de Watertorenstraat in Winschoten, aan te passen aan de nieuwe standaarden voor inrichting en uitrusting van Koninkrijkszalen. De nieuwbouw in Winschoten is de derde in Nederland volgens een nieuw concept, aangepast aan plaatselijke wensen en regelgeving, waarbij de focus ligt op functionaliteit en duurzaamheid. De andere vergaderlocaties volgens dit concept staan in Nieuwegein en Kampen.



Over het gebouw

Het ontwerp van het gebouw is eigentijds, functioneel en duurzaam:

• Zonnepanelen voorzien in deel van energiebehoefte.

• Klimaatbeheersing vindt plaats met warmtepomp en luchtbehandelingssysteem. Daarbij vrijkomende energie wordt weer benut om inkomende verse lucht op te warmen.

• Er is een mossedumdak voor isolatie en vertraagde afvoer van regenwater.

• Grasbetontegels in parkeerterrein zorgen voor infiltratie van regenwater op eigen terrein

• Bij keuze van bouwmaterialen is rekening gehouden met hergebruik van grondstoffen. Zo zijn de tegels buitenom deels van gerecycled materiaal uit oude bestrating.

Bij de inrichting ligt de focus op gebruiksgemak. Achter de entree met onder meer garderobe en toiletruimtes bevindt zich een gehoorzaal met zo’n 120 zitplaatsen. Alles is uitgevoerd in kwalitatief goede en gemakkelijk te onderhouden materialen.



Vrijwilligerswerk

Na het voorbereidend grondwerk door een gespecialiseerd bedrijf hebben Jehovah’s Getuigen in korte tijd en tegen relatief lage kosten een nieuwe vergaderplaats opgetrokken. Dit dankzij de belangeloze inzet van ervaren bouwlieden uit het hele land. Anderen bieden zich aan om ter plaatse te worden opgeleid, terwijl zij meedraaien in de bouwteams. Bij alle werkzaamheden wordt de hoogste prioriteit gegeven aan veilig werken. De bouwteams worden gefaciliteerd en geassisteerd door vrijwilligers uit de eigen en omliggende gemeenten van Jehovah’s Getuigen.



Vrijwilligerswerk in Winschoten in cijfers:

• 220 bouwlieden

• 70 cateraars

• 30 slaapplekken bij 24 logeeradressen

• 36 schoonmakers

Maikel Korssen

Regionale woordvoerder Jehovah’s Getuigen

Regio Noord