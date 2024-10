Brandweer naar woningbrand Beerta

BEERTA – De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een woningbrand in Beerta.

In een slaapkamer van een woning aan de Hoofdstraat in Beerta is gisteravond rond half elf brand uitgebroken. Brandweer Finsterwolde en de hoogwerker van brandweer Winschoten gingen ter plaatse. Op het moment dat de brandweer arriveerde was er veel rook in de woning. De brandweer heeft twee matrassen naar buiten gegooid en deze afgeblust. Daarna werd de woning geventileerd.

Een bewoner is in een ambulance gecontroleerd omdat hij rook had ingeademd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig.

De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een defect in een elektrische deken meldt 112 Groningen.

Bron 112 Groningen/RTV Noord