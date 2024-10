De Ark voor Mens & Dier winnaar Zo-Kan-Het-Ook award 2024

STADSKANAAL – De afgelopen periode konden mensen of initiatieven genomineerd worden die op een mooie manier bijdragen aan het verlichten van armoede in Groningen of Drenthe, om in aanmerking te komen voor de Zo-Kan-Het-Ook Award 2024. Vandaag maken we de winnaar bekend!

De winnaar van de Zo-Kan-Het-Ook Award 2024 is De Ark voor Mens & Dier uit Stadskanaal geworden! Dit mooie initiatief omvat zowel een weggeefwinkel als een plek waar mensen terecht kunnen voor hulp bij een verhuizing of ontruiming. De Ark voor Mens & Dier is een particulier initiatief, volledig gerund door vrijwilligers. Binnenkort willen ze graag een stichting worden.

De jury gaf aan: “het initiatief is juist voor iedereen bedoeld. Er wordt echt gekeken naar de situatie. Er zit geen vorm van uitsluiting in. Er wordt niet gepamperd, maar gekeken wat er nodig is. Daarmee worden mensen in hun kracht gezet. Het is een aanpak van armoede in de breedste zin van het woord, het gaat niet specifiek om geld.”

De Ark voor Mens & Dier ontvangt niet alleen een prachtig aandenken in de vorm van een beeldje, maar ook een welverdiend geldbedrag van 500 euro, om hun waardevolle werk voort te zetten.

De organisatie werd afgelopen vrijdag al verrast met het mooie nieuws, wat terug te zien is in onderstaande ontroerende video.

Deze donderdagmiddag vindt de feestelijke uitreiking van de Zo-Kan-Het-Ook Award 2024 plaats tijdens het symposium KansArm? van museum De Proefkolonie in Frederiksoord.

De Zo-Kan-Het-Ook Award 2024 is onderdeel van het project Sterke Verhalen en wordt ondersteund door de gemeente Groningen, gemeente Coevorden, gemeente Oldambt, gemeente Hoogeveen, Noorderpoort, Welstad, CMO STAMM en de Alliantie van Kracht.

