Kies je activiteit in de herfstvakantie

VEENDAM – In de herfstvakantie organiseert Veendam Beweegt verschillende sportieve activiteiten voor jong en oud. Dit is dé kans om samen met familie en vrienden actief en gezond bezig te zijn. Bovendien is deelname aan alle activiteiten helemaal gratis! Ontdek het volledige programma in de Veendam Beweegt App en maak er samen een gezellige vakantie van.

Activiteiten

Elke doordeweekse dag staat er een nieuwe, spannende activiteit op het programma. Of je nu houdt van avontuur, puzzels oplossen of nieuwe sporten uitproberen, er is voor ieder wat wils. Denk bijvoorbeeld aan de XXL-uitleen, een speurtocht, Wie is de Mol?, het Veenjagerspad, wandklimmen en Turbo’s Beweegfeest. Daarnaast zijn er weer twee leuke activiteiten bij Borgerswold Experience.

Wandelen voor alle leeftijden

Op woensdag 30 oktober 2024 hebben we voor alle leeftijden een leuke wandeling uitgezet. Kies uit drie verschillende routes die allemaal starten bij ’T Hoeske in Borgerswold. De activiteit is van 10.00 tot 12.30 uur. Om 10.00 uur start er ook een gezellige wandelgroep waar iedereen bij aan kan sluiten. Voor kinderen en ouders is er het Veenjagerspad met leuke vragen en opdrachten. Verder kunnen volwassenen en ouderen ook kiezen uit twee routes van 4,2 kilometer en 6,4 kilometer, die deels over onverharde paden gaan. Na de wandeling staat er koffie en limonade klaar in ’T Hoeske.

Turbo’s Beweegfeest

Vrijdag 1 november is het tijd voor Turbo’s Beweegfeest, speciaal voor de jongste kinderen. Dit jaar wordt het extra bijzonder door de aanwezigheid van het innovatieve Lü-systeem. Lü verbindt sport met de digitale wereld en brengt kinderen op een speelse manier in beweging. Laat je kinderen kennismaken met deze nieuwe manier van bewegend leren.

Wacht niet langer en meld je vandaag nog aan voor een of meerdere van deze fantastische activiteiten. Samen maken we er een leuke, sportieve en onvergetelijke herfstvakantie van. Download de Veendam Beweegt App voor het volledige programma en om je eenvoudig aan te melden. Tot snel bij een van onze activiteiten!

