Online tool de Mantelzorgtest gelanceerd

BLIJHAM – Gemeente Westerwolde en Welzijn Westerwolde hebben een online tool gemaakt om mantelzorgers te helpen: de Mantelzorgtest. Met deze test kunnen mantelzorgers zien hoeveel tijd ze aan zorg besteden en welke organisaties hen kunnen helpen om de zorg lichter te maken. De mantelzorgtest is een landelijke website met lokale versies per gemeente. Vandaag lanceerde wethouder Wietze Potze de Westerwoldse Mantelzorgtest bij het Trefpunt Mantelzorg in Blijham.

Coördinator Steunpunt Mantelzorg Marian Kiewiet van Welzijn Westerwolde liet zien hoe de test werkt. Daarbij ging ze alle rollen bij langs die een mantelzorger kan hebben bij de zorg van een naaste. En liet ze zien welk hulpaanbod in de gemeente en de regio op de website staat. Aanwezige mantelzorgers deelden hun ervaringen.

Wethouder Potze: “1 op de 3 mensen in Westerwolde is mantelzorger. Daarvan is 10% overbelast. Het gaat dus om honderden mensen. We delen als blijk van waardering elk jaar het mantelzorgcompliment uit. Maar waardering alleen helpt niet de zorglast te verlichten. Hopelijk kunnen we nu met deze website onze mantelzorgers meer steun geven.”

De wethouder is zeer te spreken over de nieuwe website. Steekwoorden zijn: overzichtelijk en veel adviezen. Hij gaf dan ook een compliment aan de makers.

Mantelzorgers hebben vaak meerdere zorgtaken. Ze zijn bijvoorbeeld kok, chauffeur en verzorger. Dit kan veel voldoening geven, maar is soms ook zwaar. Veel mantelzorgers merken niet hoeveel ze eigenlijk doen en hoeveel tijd ze voor zichzelf overhouden. Door de Mantelzorgtest in te vullen, krijgen ze hier een goed beeld van. De test geeft vervolgens een persoonlijk advies. En een overzicht van organisaties, zowel landelijk als lokaal, die hen kunnen helpen om de zorg lichter te maken. Inwoners van de gemeente Westerwolde die moeite hebben met het invullen van de vragen kunnen hiervoor ook bij de steunstee terecht.

Voor meer informatie klik op westerwolde.mantelzorgtest.nl Ook wordt bij het mantelzorgcompliment, die begin november wordt uitgereikt, een folder over de mantelzorgtest ingesloten.

Foto’s: Catharina Glazenburg