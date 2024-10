Open dag bij basisschool de Leilinde

WINSCHOTEN – Op woensdag 23 oktober 2024 van 10.00 – 14.00 zet de Leilinde, haar deuren wagenwijd open.



De Leilinde, waar je altijd welkom bent om te komen kijken, staat deze dag speciaal in het teken van nieuwe ouders en kinderen. Alle kinderen en leerkrachten van de school zijn die ochtend aanwezig. Ze

zullen u hartelijk ontvangen en wegwijs maken in de school.



De Leilinde is een school met een Christelijke identiteit waar respect voor elkaar en geloof in God hoog in het vaandel staan. Je merkt dit gelijk als je binnenkomt. De kinderen kennen elkaar of je nu in groep 1 of in groep 8 zit. Iedereen speelt met elkaar.



Bent u op zoek naar een school voor uw kind kom dan gezellig langs. De koffie/thee staat klaar en de directie zal aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. U mag in de klassen kijken, hier zullen de leerkrachten en leerlingen vertellen wat ze doen. Zo krijgt u een mooi beeld van de school en hoe een dag eruit ziet.



Kunt u niet op woensdag 23 oktober, neem dan contact op met de directie.

Op de website vindt u alle informatie over deze school.



De Leilinde

Burgemeester H.J. Wichersstraat 14,

9671 JA Winschoten.

www.basisschooldeleilinde.nl