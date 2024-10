SP-Statenfractie: Provincie Groningen moet NU investeren in het versterken van milieutaken

GRONINGEN – De Statenfractie van de Socialistische Partij (SP) is ontstemd over het besluit van de provincie Groningen om geen extra middelen vrij te maken voor alle benodigde milieutaken. De provincie heeft te maken met toenemende uitdagingen en uitbreiding van taken die invloed hebben op het milieu en de leefomgeving, zoals het aanzienlijk verbeteren van de waterkwaliteit vóór 2027 of het aanpassen van vergunningen van bedrijven die verouderd zijn of aangepast dienen te worden door o.a. nieuwe klimaatplannen. Ook zien we plannen voor de uitbreiding van industrieparken en het chemiepark en de zorgen rondom de lozingen en emissies van NedMag nemen eerder toe dan af bij de SP-fractie. Allemaal zaken die grote invloed hebben op de leefomgeving en het welzijn van de inwoners van Groningen.

De Statenfractie van de SP wijst erop een juiste aanpak en uitvoering van de milieutaken en milieuproblemen, zwaar onder druk staan door de ontoereikende capaciteit bij de Omgevingsdienst Groningen. Net als andere omgevingsdiensten in Nederland kampt ook de Omgevingsdienst in Groningen al jaren met een tekort aan middelen en menskracht. De omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van milieuregels, vergunningverlening en advisering op het gebied van milieu en leefomgeving.

De SP-fractie maakt zich grote zorgen over de reactie van het college van gedeputeerde Staten “We hebben al eerder in de Provinciale Staten aangekaart dat er dringend meer capaciteit nodig is om deze taken goed uit te voeren en milieuproblemen aan te pakken. De Staten hebben het college zelfs met een motie opgedragen om te onderzoeken wat er ontbreekt, met een plan van aanpak te komen en hier ruimte voor te creëren in de begroting.”

De Omgevingsdienst Groningen (ODG) heeft inmiddels een voorstel gedaan waarin zij aangeven dat de uitdagingen op te lossen zijn met anderhalf keer de structurele middelen en een aanzienlijke incidentele bijdrage. Echter, het college gebruikt het huidige personeelstekort bij de omgevingsdienst als reden om geen extra geld te reserveren op de uitvoering van milieutaken op een hoger niveau te krijgen. Hiermee zet het college wat de SP-fractie betreft de gezondheid van de inwoners van Groningen en hun leefomgeving op het spel.

De SP-fractie vindt dit een bizarre gang van zaken: “Door geen extra geld te reserveren, blijft het probleem gewoon bestaan. Het is wat ons betreft noodzakelijk om samen met de Omgevingsdienst een plan te maken om personeel aan te trekken, op te leiden en op volle sterkte uitvoering te kunnen geven aan de taken. Dat moet nu gebeuren, niet morgen. De onderbezetting is nu al urgent. Andere provincies kampen met hetzelfde probleem, maar dat is geen excuus om niets te doen.”

De komende periode spreken de Provinciale Staten over de begroting. De inzet van de socialisten is dat er wel extra middelen beschikbaar komen voor de uitdagingen waar de ODG voor staat. “Aangezien het belang van brede welvaart, waar een gezonde leefomgeving essentieel voor is, breed gedragen wordt in de Staten, verwachten wij dat andere partijen ons voorstel voor extra budget voor de ODG wel moeten steunen.”

SP Statenfractie Groningen