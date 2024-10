Themamiddag Werk & Scholing in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Op woensdagmiddag 30 oktober van 13:30-16:00 uur vindt er een themamiddag Werk & Scholing plaats in Bibliotheek Stadskanaal. Deze middag wordt georganiseerd door Het Noorden Werkt Door, Bibliotheek Stadskanaal, UWV en Gemeente Stadskanaal.

Elke inwoner met een vraag over (ander) werk of scholing kan terecht in Bibliotheek Stadskanaal. Er zijn verschillende organisaties aanwezig die inwoners kosteloos verder kunnen helpen in een stap richting (ander) werk of scholing. Voor de nodige tips en adviezen kan je terecht bij een loopbaancoach, een CV specialist of het Leerwerkloket. Daarnaast zijn er diverse uitzendorganisaties aanwezig om deelnemers te kunnen adviseren over regionale baankansen en vacatures.

Bezoekers kunnen tevens kosteloos een profielfoto laten maken door een professionele fotograaf.

Herken je jezelf in één van onderstaande vragen?

Ik zoek ander werk, maar ik weet niet welke richting ik op wil

Ik wil me laten omscholen, welke mogelijkheden zijn er?

Ik verlies binnenkort mijn baan en ik ben op zoek naar nieuwe mogelijkheden

-Ik heb een tijd niet gewerkt maar ik wil graag weer een nieuwe baan

-Ik hou mijn huidige werk fysiek niet vol de komende jaren

Of heb je een andere vraag over werk of scholing?

Kom dan naar de Themamiddag in Stadskanaal!

Wanneer? Woensdagmiddag 30 oktober van 13:30-16:00 uur

Waar? Bibliotheek Stadskanaal, Continentenlaan 2 in Stadskanaal

Iedereen is welkom!

Martin Wever