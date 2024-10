UWV: Ondanks digitalisering goede baankansen voor directiesecretaresses in Groningen

GRONINGEN – Digitalisering verandert de arbeidsmarkt. Ook in administratieve functies vragen werkgevers om andere vaardigheden. Voor directiesecretaresses zijn er goede baankansen in Groningen, al is het werk wel complexer geworden.

De arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan 10 of 20 jaar geleden. Door digitalisering zijn postkamers en postkantoren verdwenen, bankkantoren gesloten en archieven gedigitaliseerd. Met de komst van kunstmatige intelligentie (AI) dreigen opnieuw banen verloren te gaan. Hoewel technologie banen heeft gekost, zijn er hierdoor ook veel nieuwe banen bijgekomen. Dit zijn wel andere soorten banen, bijvoorbeeld meer ICT-gerelateerd. Ook veranderen functies door digitalisering en worden er andere vaardigheden gevraagd. De behoefte aan persoonlijk contact blijft over het algemeen wel bestaan.

Voor administratieve beroepen werd lange tijd gedacht dat er door digitalisering van werkprocessen minder behoefte aan personeel zou komen. Uit een recent verschenen artikel van UWV blijkt dat dit niet voor alle administratieve beroepen leidt tot slechtere baankansen. Zo staat het beroep directiesecretaresse in Groningen zelfs op de regionale lijst met kansrijke beroepen. Op dit moment staan er in Groningen 90 vacatures open. Het werk is door digitalisering wel veranderd en er zijn andere taken bijgekomen. Voor directiesecretaresse geldt dat het werk nu complexer is dan in het verleden. Door de automatisering van eenvoudig administratief werk, krijgen directiesecretaresses steeds meer organiserende en adviserende taken. Dit vraagt om andere vaardigheden: een proactieve houding, kunnen meedenken en digitale bekwaamheid zijn erg belangrijk in deze functie.

Toename WW in GroningenEind september ontvingen 5.804 inwoners van Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,8% van de Groningse beroepsbevolking. In september nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen toe met 2,5% (142 uitkeringen). De grootste toename van het aantal WW-uitkeringen kwam vanuit het onderwijs. Ook vanuit zorg & welzijn steeg het aantal WW-uitkeringen. Vanuit uitzendbedrijven neemt het aantal WW-uitkeringen juist af.

Vergelijkbaar beeld WW in Drenthe en Friesland

In september nam de WW toe in alle drie noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar is er overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.UWV verstrekte eind september in Friesland 6.153 WW-uitkeringen; 0,9% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind september 11,9% hoger dan vorig jaar.Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in september toe met 1,4% tot 4.706. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 11,3%.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op Arbeidsmarktinformatie (werk.nl).

UWV