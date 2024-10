Wandelen in- en rond Anloo

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 17 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS WAT REGEN | VAAK VEEL BEWOLKING

De bewolking gaat vandaag overheersen en maar heel sporadisch zullen we de zon af en toe zien. Gaandeweg de ochtend valt er ook wat en vanmiddag kan er nog een enkele bui vallen, maar de meeste tijd is het dan droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost en vanmiddag uit zuid tot zuidwest, de maximumtemperatuur is 19 graden.

Vanavond en komende nacht is er weinig wind en het kan nevelig worden, met vannacht ook af en toe regen. Morgen lijkt het daarna op vandaag met ’s ochtends verspreid regen maar in de middag & avond meest droog weer met enkele redelijke opklaringen. Maximum morgen 18 á 19 graden en een zwakke wind uit variabele richting.

En het weekend is ook een beetje wisselvallig met vaak bewolking en op zaterdag vooral ’s ochtends enige regen, en daarna vooral weer op de zondagavond een beetje regen. Maxima in het weekend rond 16 graden en ’s nachts nog relatief zacht met 10 tot 12 graden. Na het weekend is het iets koeler, maar dan komt de zon er weer wat vaker bij.