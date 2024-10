Bulkfeedmachine Quantum XL in Winschoten officieel in gebruik genomen

WINSCHOTEN – Bij Vermeulen Steen & Hout is vandaag de Envipco Quantum XL officieel in gebruik genomen.

“De Envipco Quantum XL is de meest innemende machine in Nederland”, was vandaag een van de uitspraken van genodigden die bij de opening van de bulkfeedmachine aan de Lijnbaan in Winschoten aanwezig waren. De machine is op 4 september voor het bedrijf van Dennis Vermeulen geplaatst en heeft inmiddels al meer dan 275.000 blikjes en plastic statiegeldflessen verwerkt. Het verwerken gaat razendsnel; 120 blikjes of flesjes per minuut! Deze kunnen ongesorteerd in één keer in de grote bak van de machine worden gedeponeerd. Het statiegeld wordt op de rekening van de persoon die de blikjes en flessen inlevert bijgeschreven, maar kan ook gedoneerd worden aan de Voedselbank, Hockeyclub HCW of voetbalverenigingen WVV en Bato.

Dat mensen de voordelen van zo’n bulkmachine meteen inzagen, bleek één dag na de ingebruikname. Een ondernemer uit Groningen bracht toen 2.253 bierblikjes naar de Quantum XL!

De Envipco Quantum XL is de tweede bulkfeedmachine die in Nederland is geplaatst en er liggen plannen voor nog twee. Vergeleken met een aantal andere landen is dat weinig, maar Envipco, het bedrijf dat de machines ontwikkelt en plaatst, is op zoek naar meer ondernemers die er brood in zien om een dergelijke machine bij hun bedrijf te plaatsen, vertelt Jan Lindenaar, Senior Business Development Manager van Envipco. Het hoofdkantoor voor Europa staat in Amersfoort; het bedrijf zelf is gevestigd in Amerika. De Quantum XL is ook op 2.600 locaties in Polen, Amerika, Roemenië, Hongarije, Malta, Griekenland en Zweden te vinden.

“De mentaliteit van de Zweden is ook anders” vertelt de heer van Schaik, IT er bij Envipco. “Daar heb je inzamelpunten waar je in één keer al je afval naar toe kunt brengen. Inwoners van Zweden gaan bijvoorbeeld één keer in de week met alles wat ze kwijt willen naar zo’n locatie om daar alles te storten”.

Voor ondernemer Dennis Vermeulen is het naast zijn bedrijf een mooie bron van inkomsten, al wordt hij er niet slapend rijk van. Een keer in ongeveer anderhalve dag moeten de bakken, waarin de blikjes en flesjes worden opgevangen, geleegd en de machine moet elke dag worden schoongemaakt. De flesjes worden in de machine eerst lek geprikt, waarna ze, evenals de blikjes, worden geplet. Hierbij komt achtergebleven vocht vrij, wat voor een kleverige aanslag zorgt. Als er een storing is gaat de zwaailamp bovenop de tien meter lange machine aan en krijgt Dennis een sms je; ook in het weekend. De zakken met geplette verpakkingen worden regelmatig opgehaald om verder verwerkt te worden.

Voor de consument heeft het inleveren van grote partijen statiegeld blikjes en flesjes meerdere voordelen. Je hebt geen last meer van kleverige handen, geen lange rijen bij het statiegeldapparaat in de supermarkt en je vergeet ook niet meer je statiegeldbonnetje te verzilveren. Het geld wordt meteen op je bankrekening of op een goed doel naar keuze (Voedselbank, Hockeyclub HCW of voetbalverenigingen WVV en Bato) gestort. Mensen die liever hun statiegeld contant uitbetaald krijgen, kunnen niet bij de Quantum XL terecht.

Onder een stralende zon werd vandaag de Quantum XL in Winschoten officieel in gebruik genomen. Hierbij waren onder anderen ondernemer Dennis Vermeulen, de heren Lindenaar en van Schaik van Envipco, vertegenwoordigers van Statiegeld Nederland en Tikkie Nederland, Jeugdfonds Sport- en Cultuur Oldambt, wethouder Jurrie Nieboer en vertegenwoordigers van de goede doelen aanwezig. Na de officiële opening werden de gasten door paviljoen Flonk voorzien van een glas (alcoholvrije) bubbels en een hartig hapje.

Foto’s: Jan Glazenburg