Verkenner presenteert advies aan Provinciale Staten

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 18 oktober, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHT MET WAT ZON | WEINIG VERANDERING

Het is vandaag een rustige dag want er is maar weinig wind en soms is er een beetje zon. Maar de bewolking overheerst gemiddeld gezien en er is ook kans op wat lichte regen in de loop van de ochtend en vanmiddag. Maar meer kans op wat regen is er in Friesland en in het westen van het land. Door de zwakke wind en het beetje zon kan de temperatuur vanmiddag stijgen naar 19 of 20 graden terwijl 14 graden normaal is voor deze tijd.

Ook vannacht en morgen is het redelijk rustig met een zwakke tot matige wind, maar ook met vrij veel bewolking en vooral morgen soms regen. Maximumtemperatuur morgen rond 16 graden, want de wind gaat draaien naar het zuidwesten.

Zondag staat er een zuiden- tot zuidwestenwind die toeneemt naar windkracht 4 tot 5. ’s Ochtends is er wat zon maar later is het bewolkt maar de meeste tijd nog droog. Maximum zondag rond 17 graden. Na zondag hebben we ’s middags 15 a 16 graden en ’s nachts 10 tot 12 graden. Maandag valt er af en toe regen, de dinsdag en woensdag lijken droog te blijven met mooie zonnige perioden.