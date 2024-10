Brandweer Veendam oefent op Museumplein Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 19 oktober, 09:00 uur door Jules Geirnaerdt

DRUILERIG | NA MORGEN DROGER

Hoe mooi weer het gisteren was met de zon, zo bewolkt is het vandaag: opklaringen zijn zeer zeldzaam en geregeld valt er wat regen of motregen. Heel veel regen valt er niet maar het kan soms druilerig worden en de maximumtemperatuur is 15 á 16 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

Vanavond en vannacht s het meest droog met enkele opklaringen met minimumtemperaturen rond 11 graden. Morgen zijn er soms ook een paar opklaringen maar vaak is dat niet. Het is overwegend droog, morgenavond is er vanuit het westen weer kans op wat regen. Er komt een matige zuidenwind te staan met windkracht 3 tot 4, de maximumtemperatuur is morgen 17 graden, mede door de zuidenwind.

Volgende week wordt het weer wat zonniger maar dat geldt niet voor de maandag: dan is het bewolkt met vooral ’s middags en ’s avonds regen. Maar van dinsdag tot donderdag is het droog met flinke zonnige perioden. Dat worden mooie herfstdagen, met maximumtemperaturen rond 14 graden en minimumtemperaturen rond 7 graden.