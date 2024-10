Si-So Sunday vol melancholie: Anne Jan Toonstra live met strijkers en piano

VALTHERMOND – Op zondag 27 oktober beleef je een perfecte zondagmiddag tijdens Singer-Songwriters Sunday in Concertboerderij d’ Rentmeester.

Laat je meevoeren door de betoverende, melancholische muziek van Anne Jan Toonstra, begeleid door een strijkersensemble en piano. Deze muzikale reis, omringd door de warme sfeer van d’ Rentmeester, is het perfecte moment om te genieten van een drankje zoals een rode wijn, bier, fris of een kop thee/koffie. Toonstra’s muziek raakt je hart en laat je wegdromen.

Anne Jan Toonstra, geboren in Ter Apel, is een veelzijdig artiest: muzikant, cabaretier en presentator van het Groningse radioprogramma Glasnost. Jarenlang werkte hij in het geheim aan Engelstalige liedjes, wat uitgroeide tot een collectie van 60 nummers. Drie jaar geleden besloot hij enkele van deze nummers op te nemen, samen met producer Gijs van Veldhuizen (Swinder). Het oorspronkelijke plan om slechts een paar nummers vast te leggen, mondde uit in een volledig album, rijk gearrangeerd met piano, bas, drums en strijkers. Zijn singles The Right To Disappear en Welcome To My World kregen lovende reacties, en Bright Night werd uitgeroepen tot Gronings Goud en dagelijks gedraaid op RTV Noord.

Tijdens deze Si-So Sunday voert Anne Jan Toonstra zijn complete album uit, aangevuld met nieuwe nummers, begeleid door een strijkerssectie bestaande uit Hanneke Rolden (viool), Sebastiaan Wiering (cello) en Frank Fiedler (contrabas).

Praktische informatie:

Zondag 27 oktober

Zaal open: 14:30 uur

Start concert: 15:00 uur

d’ Rentmeester Valthermond