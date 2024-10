Vrijwilligers gezocht: Acanthis luidt de nachtklok

DRENTHE – Acanthis zoekt vrijwilligers voor nachtwaken bij terminale zorg.

Acanthis, de organisatie voor vrijwillige terminale zorg, doet een dringende oproep voor vrijwilligers die ’s nachts willen waken bij terminale inwoners in Drenthe. Veel mensen brengen de laatste fase van hun leven graag thuis door, maar deze wens komt steeds vaker onder druk te staan door het tekort aan nachtwakers. Mantelzorgers, die de zorg vaak dragen, dreigen overbelast te raken, en in veel gevallen is er onvoldoende professionele ondersteuning om het waken ’s nachts over te nemen.

Vrijwilligers die ’s nachts willen waken zijn hard nodig

Zowel in Noord-Midden Drenthe als Zuidwest en Zuidoost Drenthe is er een groot tekort aan vrijwilligers die bereid zijn om tijdens de nachturen te waken bij terminale patiënten. Mantelzorgers, die vaak de zorg overdag al op zich nemen, verlangen naar de mogelijkheid om ‘s nachts bij te slapen, maar zonder de juiste ondersteuning wordt deze mogelijkheid steeds schaarser. Als gevolg hiervan is er een grotere kans dat de zieke eerder naar een hospice of verpleeghuis moet, terwijl hij of zij liever thuis wil sterven.

Oproep aan inwoners van Drenthe

Acanthis vraagt inwoners van Drenthe om één of twee keer per maand, of vaker, een nacht te waken bij een mede-inwoner in hun eigen regio. Dit vrijwilligerswerk kan een groot verschil maken voor zowel de zieke als de mantelzorgers. Vrijwilligers kunnen ervoor kiezen om hun diensten ook met een inzet overdag af te wisselen, afhankelijk van hun beschikbaarheid.

Wat biedt Acanthis?

Acanthis biedt een goede opleiding, begeleiding tijdens en na de waakdiensten, en organiseert regelmatig intervisie- en themabijeenkomsten. Vrijwilligers kunnen rekenen op reiskostenvergoeding en zijn verzekerd tijdens hun werk. Het team van coördinatoren en vrijwilligers zorgt ervoor dat niemand er alleen voor staat.

Wil jij iets betekenen voor jouw medemens in de laatste levensfase? Meld je aan als vrijwilliger bij Acanthis en maak het mogelijk dat mensen in Drenthe hun laatste dagen thuis kunnen doorbrengen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de coördinatoren Acanthis

Noord en Midden Drenthe 06 12 99 00 99

Zuid Oost Drenthe 06 51 34 31 72

Zuid West Drenthe 06 53 31 62 83

Meer informatie kun je vinden op de website www.acanthiszorg.nl

Acanthis