Westerwolde krijgt Groninger Groen Geel op bezoek

VLAGTWEDDE – Na de gevoelige nederlaag afgelopen zondag in en tegen Veelerveen, krijgt Westerwolde komende zondagmiddag 20 oktober het stad-Groninger Groen Geel op bezoek.

Na tot dusver de beide thuiswedstrijden met 5 – 0 te hebben gewonnen, maar in beide uitduels in de slotfase met 3 – 2 aan het kortste eind te hebben getrokken, zondag dus in eigen huis voor de mannen van trainer Wessel Woortman de mogelijkheid het puntentotaal uit te breiden naar negen. Maar omdat Groen Geel, het vorig seizoen gepromoveerd van de vijfde naar de vierde klasse, voor Westerwolde een onbekende tegenstander is, zal dit niet een vanzelfsprekendheid zijn. Op voorhand kan dan ook worden gesteld dat met bovenstaande wetenschap het zondagmiddag weer een boeiende wedstrijd op het plaatselijke sportpark in Vlagtwedde kan en zal opleveren.

Groen Geel heeft in de eerste vier wedstrijden van het seizoen twee keer verloren, één keer gelijkgespeeld en één wedstrijd gewonnen. Derhalve staat de ploeg met vier uit vier op een negende plaats op de voorlopige ranglijst. Het doelsaldo van de ploeg uit de stad, spelend op sportpark Corpus den Hoorn, is 3 – 6. De eerste indruk bij deze cijfers is, dat de ploeg van speler / trainer Henk-Jan Schoonbeek moeite heeft om te scoren. Maar de motivatie voor de Groningers kan de komende speelmiddag natuurlijk gehaald worden uit het feit deze 0,75 doelpunten per wedstrijd gemiddeld op te krikken tot boven de 1.

Westerwolde beschikt, ook na de nederlaag van afgelopen zondag, nog steeds over het beste doelsaldo van de vierde klasse B. De Vlagtwedders hebben inmiddels veertien keer gescoord en doelman Erwin Timmer heeft intussen zes keer de gang naar het net moeten maken. Met zes punten uit vier wedstrijden neemt Westerwolde de zesde plaats in de tussenstand in. De achterstand op koploper Heiligerlee, de ploeg die ook vier wedstrijden heeft gespeeld, bedraagt vier punten. Om aansluiting met de top van het klassement te behouden is een zo optimaal mogelijk resultaat dan ook noodzakelijk komende zondagmiddag. Met een volledige ploeg kan men een heel eind komen wat dit betreft.

Scheidsrechter bij Westerwolde – Groen Geel is dhr. R. Koops uit Siddeburen. Pupil van de Week is Roderick Rendering, spelend in Westerwolde JO11-1. De wedstrijd op sportpark De Barlage begint om 14.00 uur. Bij binnenkomst zal aan een ieder (naast de entree voor niet-leden) opnieuw het programmablad met verloting tegen de prijs van € 1,00 per stuk worden aangeboden.

Nadat bij de vorige thuiswedstrijd tegen Eext JUMBO Vlagtwedde als nieuwe hoofdsponsor van de vereniging wedstrijdsponsor was, is deze eer komende zondagmiddag weggelegd voor een tweetal Vlagtwedder bedrijven die ook nauw bij de vereniging zijn betrokken. In gezamenlijkheid zijn Beeldend Media en ECOtherm Vloerverwarming de bedrijven die komende zondagmiddag op De Barlage de wedstrijdbal aanbieden. Naast JUMBO Vlagtwedde en Houthandel Westerwolde zijn ook zij de nieuwe hoofdsponsoren van de vereniging. Beeldend Media is een bedrijf dat grafische en visuele communicatie verzorgt. Dit doen ze o.a.in de vorm van reclame-uitingen, webdesign en het verzorgen van drukwerk. Maar ook tal van andere zaken zijn via het bedrijf te regelen. ECOtherm is een bedrijf dat vloerverwarmingen installeert voor bedrijven en particulieren. En dat in elke ondergrond voor iedere afwerking. ECOtherm heeft zich gespecialiseerd in het infrezen van vloerverwarming. Maar ook de traditionele wijze heeft men nog goed in de macht. Beide bedrijven zijn gevestigd aan de Prins Bernhardlaan in Vlagtwedde en worden gerund door de zwagers Wim Eelsing en René Meems.

HJ Pleiter