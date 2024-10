Marianne Veenstra zet het Nedersaksisch en Drenthe op de kaart in Italië

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 20 oktober, 09:00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN MEEST DROOG | DINSDAG TOT DONDERDAG ZON

Ook vandaag is er maar weinig zon, maar het is de meeste tijd droog en koud is het niet: de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op ongeveer 17 graden. De wind is vandaag goed merkbaar want die wordt windkracht 3 tot 5 met vlagen van windkracht 5.

Vanavond komt daar nog iets bij en dan zijn er vlagen van windkracht 6 en in de loop van vanavond en vannacht is er ook kans op wat regen. Morgenochtend valt er daarna nog een kleine bui en dan neemt de wind af, maar morgenmiddag- en avond neemt de kans op regen juist weer toe. Vooral morgenavond kan het af en toe regenen en een totaal van 5 mm aan neerslag of meer is mogelijk. Maximum morgen rond 16 graden en ook dan dus niet veel zon.

Van dinsdag tot vrijdag wordt dat anders want een hogedrukgebied komt dan via Frankrijk naar Duitsland en Midden-Europa. Dinsdag is er nog een matige zuidwestenwind met zon, wolken en misschien een enkele bui, maar woensdag en donderdag zijn vrij zonnig met een zuiden- tot zuidoostenwind. Maximumtemperaturen die dagen rond 15 graden. Ook eind van de week is het zeker niet koud, maar vanaf vrijdag is er wel weer kans op regen.